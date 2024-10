Slovencev ne zanima Haalandova forma, na Norveško gredo po zmago

"Pripravljali se bomo tako kot doslej. Malo smo že analizirali četrtkovega tekmeca. Bistvo pa je, da mi ne odstopamo od naših principov, naše igre, ker se zavedamo, da nam to lahko prinese uspeh. Toliko smo dozoreli kot reprezentanca, da lahko rečemo, da gremo na vsaki tekmi na zmago," je na medijskem druženju povedal branilec Vanja Drkušić, ki bo imel veliko dela z Erlingom Haalandom, ki na začetku nove sezone neusmiljeno rešeta tekmečeve mreže.

"Zagotovo je to en izziv več v karieri, komaj čakam to tekmo, da igram proti enemu najboljših napadalcev, če ne trenutno celo najboljšemu na svetu. Upam na dobro tekmo," je o boju s Haalandom povedal branilec Crvene zvezde, ki bo skupaj z Jako Bijolom v osrčju slovenske obrambe. "Z Jako sva se pogovarjala, kaj bova delala, kaj počne Haaland, ampak ustavljanje Haalanda ni le delo nas branilcev, ampak cele ekipe. Če bomo igrali kompaktno, agresivno, potem bo tudi rezultat ugoden," je pristavil Drkušić.

Pri tem se je ozrl na tisto, kar mora Slovenija početi za uspeh. "Obramba je eden temeljev igre, kompaktnost, usmerjenost v gol po dobljeni žogi, duel, druga žoga, agresivnost, to so naši principi. Če jih bomo dobro izvajali, potem bo v redu," je dodal Drkušić in dejal, da nima več zdravstvenih težav.

Te so kar načele slovenski kader, med drugimi ni Žana Karničnika, Davida Brekala, Sandija Lovrića, Tomija Horvata, a kot pravi Jasmin Kurtić, to ne bo preveč vplivalo: "Zagotovo nam je žal poškodb, ampak vemo, da imamo veliko drugih kakovostih igralcev, ki so pripravljeni dati vse za reprezentanco."