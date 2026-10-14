Slovenci danes brez uspeha, vrnitev Reala in dve "petardi"

Nemci so v Bratislavi povedli v 29. minuti, ko se je med strelce vpisal Deniz Undav . Slovaki, ki so po dveh porazih na zadnjem mestu in pri katerih je Andraž Šporar igral do 81. minute, Kenan Bajrić pa celo tekmo, so v uvodu drugega polčasa dosegli gol, a iz prepovedanega položaja, nato zatresli še prečko prek Sandra Cruza , prav slednji pa je nato v 65. minuti z avtogolom podvojil prednost Nemcev, ki so zmago potrdili v 90. z golom Ermedina Demirovića .

Real Madrid je v Rimu proti Romi po preobratu zmagal s 4:3. Rimljani, pri katerih je zaradi poškodbe igro hitro zapustil Manu Kone , so povedli v 20. minuti z močnim strelom Martena de Roona z 18 metrov, Kylian Mbappe pa je s prav tako močnim udarcem izven kazenskega prostora v 25. poskrbel za 1:1. Realov napadalec je pri 27 letih vpisal svoj 100. nastop v ligi prvakov in s tem podrl rekord Lionela Messija , ki mu je to uspelo pri 28 letih.

Donyell Malen je v 51. minuti poskrbel za novo vodstvo Rome, šest minut pozneje pa je zadel še za 3:1. Mbappe je pozneje dosegel še en zadetek, vendar iz prepovedanega položaja, Carlos Espi pa je v 83. le zmanjšal zaostanek Špancev, ki so nato v 85. izenačili prek Endricka . Do zmage so prišli v 90. minuti, ko je zadel še Antonio Rüdiger .

Aston Villa je s 6:0 odpravila Fenerbahče. Domačini so v Birminghamu hitro povedli z 2:0 po golih Johana Manzambija v 12. in Nicolasa Jacksona v 31. minuti, slednji je nato dodal še gol v 39. za 3:0. Ross Barkley je z bele pike v 68. minuti dosegel gol za 4:0, v 72. za 5:0, Tammy Abraham pa v 90. za 6:0. Betis je s 3:2 premagal Porto, Isco je z bele pike dosegel zmagoviti gol v 84. minuti. Bodö/Glimt je z 1:0 odpravil Borussio Dortmund, Šahtar Doneck pa s 3:1 AEK Atene.

Pred tem je Liverpool v Linzu zmagal s 6:3, pri čemer je Bradley Barcola prispeval tri zadetke in prišel do druge zmage, za domače je dvakrat zadel Florian Flecker, Feyenoord pa je na drugi tekmi v zgodnejšem terminu doma proti Comu slavil s 3:2 in mu zadal prvi poraz.