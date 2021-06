Slovenci dobili prvo tekmo Turnirja narodov

Varovanci selektorja Aleksandra Radosavljevića so še drugo junijsko reprezentančno akcijo pričeli z zmago. Prvi polčas dvoboja z Albanci ni postregel z zadetki, čeprav sta imeli obe reprezentanci priložnosti za zadetek. Z nekaj posredovanji se je izkazal Tomažič, pri Sloveniji sta bila najnevarnejša Potočnik in Kasalo.

Prav Niko Kasalo je dobrih pol ure pred koncem tekme načel albansko mrežo. Kai Schaluer je podal z desne strani kazenskega prostora, slovenska številka 10 pa je z bližine zadela z glavo. Prekmurec je deset minut kasneje potrdil zmago Slovenije. Vid Hojč je žogo popeljal v hiter protinapad, Kasalo pa ga je s strelom v spodnji levi kot Totoshija kronal z zadetkom.

"Pozitivno je, da smo zmagali prvo tekmo. Igralna površina je bila dokaj suha, zato smo potrebovali nekaj časa, da se privadimo na pogoje. Tudi temperatura je bila visoka, vendar smo bili vztrajni in nagrajeni v drugem polčasu. Fantje, ki so v igro vstopili s klopi, so dodali energijo in svežino, zato smo na koncu zasluženo zmagali," je po zmagi povedal Aleksandar Radosavljević.