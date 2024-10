Slovenci na pot samozavestni: Gremo po točke in zmagi

Slovenski nogometaši so po dveh tekmah Lige narodov pri štirih točkah. Obe septembrski tekmi so odigrali pred domačimi navijači, najprej remizirali z Avstrijci (1:1), tri dni kasneje pa odpihnili Kazahstan (3:0). V četrtek jih čaka zahteven obračun proti Norvežanom, nedelja pa bo prinesla povratni zmenek s Kazahstanci. "Dve težki gostovanji, po eni strani logistika, po drugi strani kvaliteta nasprotnikov. V primerjavi s kadrom iz evropskega prvenstva manjka kar nekaj igralcev, ampak to je običajno. S tem se odpirajo priložnosti za druge nogometaše. Skrbijo me poškodbe in slaba minutaža nekaterih posameznikov, a na to nimamo vpliva. Imamo štiri točke, začeli smo dobro," je dan pred tekmo z Norveško povedal selektor slovenske izbrane vrste Matjaž Kek.