Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakov NogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Nemirna kriLjubezen po domačeGospod profesorMasterChefPrijavi se Voyo
Nogomet

Slovenci ostajajo med 50 najboljšimi reprezentancami sveta

Zürich, 18. 09. 2025 11.55 | Posodobljeno pred 38 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 1 min
Avtor
STA
Komentarji
0

Slovenska nogometna reprezentanca je na najnovejši lestvici Mednarodne nogometne zveze (Fifa) obdržala 50. mesto, tudi po domačem remiju proti Švedski (2:2) in bolečem porazu v Švici (0:3) v prvem ciklu kvalifikacij za svetovno prvenstvo 2026. Na vrh so se prebili Španci pred reprezentancama Francije in Argentine.

Slovenska nogometna reprezentanca
Slovenska nogometna reprezentanca FOTO: Profimedia

Španija je zasedla prvo mesto na lestvici Fife s 1875,37 točke, Francija je druga s 1870,92 točke. Argentina je padla na tretje mesto s 1870,32 točke. Anglija je obdržala četrto mesto, Portugalska pa je napredovala za eno mesto in je trenutno peta reprezentanca na svetu. Brazilija je padla na šesto mesto, sledita ji Nizozemska in Belgija.

Hrvaška reprezentanca je izboljšala svojo uvrstitev za eno mesto in je zdaj deveta na lestvici Fife, italijanska reprezentanca pa je na desetem mestu. Nemčija je izpadla iz najboljše deseterice in je 12. Naslednjo lestvico bodo pri Fifi objavili 23. oktobra.

Slovenska izbrana vrsta je najvišje na lestvici posegla leta 2010, ko je med oktobrom in decembrom zasedala 15. mesto. Od septembra do novembra reprezentanco čakajo kvalifikacije za nastop na SP 2026, ki ga bodo gostile ZDA, Mehika in Kanada. V kvalifikacijski skupini B se je že pomerila proti Švedski in Švici, zdaj jo čaka reprezentanca Kosova, ki je na lestvici na 91. mestu.

nogomet slovenija fifa
Naslednji članek

Lahko Newcastle preseneti Barco? 'Nočemo si omejevati sanj'

KOMENTARJI (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Nemirna kriLjubezen po domačeGospod profesorMasterChefPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1256