Slovenci po izjemnem preobratu do zmage proti Izraelu

Selektor Matjaž Kek , ki zaradi poškodbe ni mogel računati na Domna Črnigoja , je v primerjavi s petkovim obračunom s Poljsko v začetni enajsterici napravil zgolj eno spremembo. Namesto Jureta Balkovca je na levi strani obrambe od prve minute začel kapetan Bojan Jokić . Slovenija je imela po zmagi z 2:0 nad Poljsko lepo priložnost, da bi se ob ugodnem rezultatu v Varšavi, kjer so gostovali Avstrijci, celo prebila na drugo mesto kvalifikacijske skupine G. Motiva ni manjkalo, temu primeren pa je bil tudi začetek tekme. Naši reprezentanti so krenili odločno in si že v 4. minuti priigrali izjemno priložnost, ko se je s podajo v prostor izkazal Josip Iličić, Roman Bezjak pa se je znašel sam pred vratarjem Ofirjem Marcianom, a je član ciprskega Apoela meril naravnost v izraelskega čuvaja mreže. Zaradi ostrega prekrška je glavni sodnik Anthony Taylor že v šesti minuti rumeni karton pokazal branilcu Loaiju Tahi. V 8. minuti srečanja pa je po zmedi v slovenski obrambi prvič opozoril nase prvi strelec kvalifikacij za EP 2020 Eran Zahavi, ki je z roba kazenskega prostora meril prek vrat. Slovenci so po intenzivnem začetku spustili žogo na tla in poskušali s kombinacijo kratkih podaj priti do vodilnega zadetka.

Najnevarnejši je bil Iličić, ki pa je s strelom po lepem preigravanju zadel enega izmed obrambnih igralcev. Gostje so svoje priložnosti iskali skozi protinapade. V enega izmed številnih v prvem polčasu se je spustil Zahavi, a ga je še pravočasno ustavil Aljaž Struna. Nasploh so Slovenci delovali zbrani v obrambi, saj izraelskim nogometašem v prvih 45 minutah niso dovolili strela v okvir vrat. Terensko premoč pa so naši v rezultatsko spremenili v 43. minuti. Po lepi kombinaciji Andraža Šporarja in Iličića je slednji zaposlil Benjamina Verbiča, ki je z iznajdljivim strelom lobal Marciana in poskrbel za izbruh veselja v ljubljanskih Stožicah, ki so bile v primerjavi s petkovim obračunom nekoliko slabše zapolnjene. Zaradi številnih prekrškov na sredini igrišča je bil v 45. minuti z rumenim kartonom kaznovan Dor Peretz. Kaj lahko pa bi se zgodilo, da bi Slovenci v zaključku Taylorjevega dodatka prišli do prednost dveh zadetkov. Sreča je bila po atraktivnem strelu Bezjaka na strani gostov, saj je stresel okvir gola, odbito žogo pa Iličić ni uspel pospraviti v mrežo, saj je bil njegov strel blokiran.

Začetek nadaljevanja pripadel gostom

Pred začetkom drugega polčasa je slovenski selektor namesto Jokića na igrišče poslal Balkovca, na izraelski strani pa je Omrija Ben Harusha zamenjal Beram Kayal. V nadaljevanje so odločneje krenili nogometaši Izraela, ki so si v 47. minuti priigrali prvo resnejšo priložnost. Z nekaj sreče je žoga prišla do Shona Weissmana, ki je mogel žogo zgolj še potisniti mimo Jana Oblaka, a se je s požrtvovalnim posredovanjem v zadnjem trenutku izkazal Verbič, ki pa je obenem tudi poškodoval Struno, ki je moral z igrišča. Po kotu, ki je sledil pa so Izraelčani prišli do izenačenja. Hitro izvedeno prekinitev je po podaji Manorja Solomona v gol pretvoril kapetan Bibras Natcho. Struna je moral kasneje zapustiti zelenico, namesto njega pa je vstopil Miha Blažič. Obdobje nezbranosti v slovenski izbrani vrsti pa gostje niso izkoristili, strel Zahavija z glavo za Oblaka ni predstavljal prevelike nevarnosti. V 58. minuti je v nevarnem protinapad krenil Iličić, nad katerim po mnenju angleškega delilca pravice ni bilo storjenega prekrška, kar je izzvalo burne reakcije na zelenici ter tribunah. Zaradi ugovarjanja sta si rumeni karton prislužila Bezjak in Iličić. V 61. minuti je Andreas Herzog na igrišče poslal napadalca Seville Munasa Dabburja, ki je zgolj dve minuti kasneje prestregel podajo Jasmina Kurtića, žogo spravil do Zahavija, ki je s pravo bombo premagal Oblaka.