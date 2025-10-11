Svetli način
Slovenci po remiju na Kosovu favoriti za drugo mesto v skupini

Ljubljana, 11. 10. 2025 08.25

Anže Mlakar
Slovenska nogometna reprezentanca je v petek zvečer v kvalifikacijah za svetovno prvenstvo proti Kosovu remizirala z 0:0. Po treh odigranih tekmah je Švica prva z devetimi točkami, Kosovo drugo s štirimi, Slovenija tretja z dvema, zadnja pa Švedska z eno. Kljub temu imajo varovanci Matjaža Keka, ki je imel po obračunu občutek, da je Slovenija tokrat izgubila dve pomembni točki, pred nadaljevanjem statistično najvišje možnosti, da v skupini B končajo na drugem mestu, ki prinaša dodatne kvalifikacije.

Slovenski nogometaši so kvalifikacije začeli z dobro predstavo proti Švedski, ki je pred začetkom veljala za favorita skupine B. V ljubljanskih Stožicah se je tekma končala z izidom 2:2, po treh krogih pa je to edina točka, ki so jo švedski nogometaši osvojili. Slovenci so nato klonili na gostovanju proti Švici s 3:0, v petek pa proti Kosovu remizirali brez zadetkov.

Benjamin Šeško na tekmi Kosovo - Slovenija
Benjamin Šeško na tekmi Kosovo - Slovenija FOTO: NZS

Na razprodanem stadionu v Prištini je bila slovenska izbrana vrsta tekom celotnega obračuna boljši nasprotnik, a kljub temu redko prihajala do priložnosti. Pred vrati Kosova je bil najaktivnejši Benjamin Šeško, ki je bil v prvem polčasu najprej z glavo premalo natančen, nato pa je pred odhodom na odmor domači vratar ubranil njegov močan strel iz težkega položaja.

Napadalec Manchester Uniteda se je tudi v drugem polčasu znašel v dveh lepih priložnostih, ki bi Sloveniji lahko prinesli zelo pomembno zmago. Iz nevarnega položaja je zapretil v 80. minuti, a je domača obramba uspela žogo odbiti za svoj gol. Po podaji iz kota je do skoka prišel Vanja Drkušić, ki je odlično zaposlil Šeška, 22-letni Radečan pa se tudi v tem primeru ni uspel proslaviti.

Preberi še Slovenija v Prištini (v napadu) ponudila premalo za vse tri točke

Tekma se je tako končala z rezultatom 0:0, Slovenija pa je na zahtevnem gostovanju prišla do točke. "Ne morem se znebiti občutka, da smo izgubili dve točki. V drugem delu smo totalno zagospodarili in na tekmi, kjer lahko odloči ena poteza, imeli kar nekaj priložnosti. Škoda, da so ostale neizkoriščene, saj smo imeli tekmeca pod kontrolo," je videno na zelenici opisal slovenski selektor Matjaž Kek.

Matjaž Kek
Matjaž Kek FOTO: Luka Kotnik

Njegovim besedam se je pridružil tudi slovenski vezist Timi Max Elšnik. "Malokatera ekipa je tu zdominirala Kosovo tako, kot smo jih mi. Imeli smo priložnosti, želeli smo zmagati, ampak nič ni izgubljeno. Imamo še tri tekme, moramo si čim več upati. Videli smo, da lahko igramo, je pa nas zmanjkalo v zadnji tretjini," je povedal 27-letnik in dodal, da jim je selektor čestital za borbo.

Istočasno je Švica pred domačimi navijači proti Švedski slavila z 2:0 in je s stoodstotnim izkupičkom na pragu uvrstitve na svetovno prvenstvo. Po podatkih priznane platforme za nogometno statistiko Football Meets Data imajo Švicarji po polovici odigranih tekem 98,2 odstotka možnosti, da kvalifikacije končajo na prvem mestu, ki prinaša vstopnico za svetovno prvenstvo.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Kljub temu, da ima Slovenija trenutno dve točki manj od Kosova, ima po izračunih omenjene platforme najvišje možnosti za to, da kvalifikacije sklene na drugem mestu, ki prinaša mesto v play-offu za svetovno prvenstvo. Slovenci imajo 40,1 odstotek možnosti, v tem trenutku drugouvrščeni Kosovci 32,1 odstotek, zaenkrat povsem razglašeni Švedi pa 26,2 odstotka.

Preberi še Zelenica v Stožicah trpi zaradi prenatrpanega urnika

Kekove varovance v ponedeljek čaka tekma proti Švici v Stožicah, kjer Javni zavod Šport Ljubljana dela vse za to, da bo zelenica v primernem stanju za pomemben obračun. "Videl sem stadion, a to je odgovornost nekoga drugega. Igrišče bo enako za obe reprezentanci, morda se v nekem trenutku njim slabo odbije žoga in nam dobro, pa potem o tem ne bomo govorili. Je pa to slika slabe nogometne infrastrukture v Sloveniji," je na to temo povedal slovenski selektor. Kaj pa pravi pred obračunom proti Švici? "V ponedeljek je nova tekma. Naredili bomo vse, da zmagamo."

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
