Slovenija je bila najvišje doslej na 15. mestu leta 2010 po svetovnem prvenstvu v Južni Afriki, nazadnje pa je bila v top 50 leta 2015, ko je bila 46. Od tedaj je bila najnižje leta 2017 na 69. mestu.
Tekmice Slovenije v pravkar končanem skupinskem delu lige prvakov niso napredovale. Švica, zmagovalka skupine, je ostala na 12. položaju, mesto je izgubila Škotska, ki je 43., Severna Makedonija pa dve in je 73.
Lestvica Fife (18. november 2026):
1. (1) Španija 2004,48 točke
2. (2) Argentina 1966,13
3. (3) Francija 1950,82
4. (4) Anglija 1938,90
5. (7) Maroko 1809,37
6. (5) Portugalska 1801,28
7. (6) Brazilija 1800,91
8. (8) Belgija 1790,37
9. (9) Nizozemska 1774,06
10. (11) Kolumbija 1735,90
...
12. (12) Švica 1726,15
44. (43) Škotska 1484,84
49. (52) Slovenija 1462,01
71. (71) Severna Makedonija 1339,35
...
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