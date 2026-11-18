Slovenija je bila najvišje doslej na 15. mestu leta 2010 po svetovnem prvenstvu v Južni Afriki, nazadnje pa je bila v top 50 leta 2015, ko je bila 46. Od tedaj je bila najnižje leta 2017 na 69. mestu.

Tekmice Slovenije v pravkar končanem skupinskem delu lige prvakov niso napredovale. Švica, zmagovalka skupine, je ostala na 12. položaju, mesto je izgubila Škotska, ki je 43., Severna Makedonija pa dve in je 73.