Slovenci pred ključnim kvalifikacijskim ciklom

Selektor Matjaž Kek je na začetku priprav pozdravil sedemnajst nogometašev (Josip Iličić, Jasmin Kurtić, Miha Mevlja, Aljaž Struna, Nejc Skubic, Miha Blažić, Igor Vekić, Jaka Bijol, Sandi Lovrić, Žan Rogelj, Benjamin Šeško, Jure Balkovec, Andraž Šporar, Petar Stojanović, Leo Štulac, Luka Zahović, Domen Črnigoj), ki so že vneto trenirali v Nacionalnem nogometnem centru Brdo. Vzdušje v ekipi je odlično, motivacija visoka, zdravstveno stanje nogometašev pa brezhibno. Ekipa se je kompletirala v ponedeljek, saj so v reprezentančno bazo prispeli še Jan Oblak, Mario Jurčević, Damjan Bohar, Vid Belec, Adam Gnezda Čerin, Jan Mlakar, Miha Zajc in Jon Gorenc Stanković.

Slovaki spoštujejo Slovence: Izid iz Ljubljane ključen za nadaljevanje

Slovaki so tudi že pred dnevi objavili seznam igralcev, selektor Štefan Tarkovič, ki s poškodbami igralcev za zdaj nima težav, pa se je ob zboru dotaknil tudi slovenske vrste. "Gre za trdo ekipo s pravo kakovostjo in dvema najpomembnejšima igralcema, vratarjem Janom Oblakom iz madridskega Atletica in vezistom Josipom Iličićem iz Atalante, ki že deset let igra italijanski nogomet. Igralci, ki igrajo v močnih ligah, to kakovost prenašajo tudi v reprezentanco. Da so kakovostni, so pokazali že z zmago proti Hrvaški. Za nas pa bo izid iz Ljubljane narekoval nadaljnje vzdušje," je dejal Tarkovič. Ta je napovedal drugačno igro, kot so jo igrali na evropskem prvenstvu, saj med drugim tam ni bilo Davida Strelca, hitrega Erika Jirke in Ivana Schranza: "Poskušali bomo spremeniti način igre. Tekme na evropskem prvenstvu so bile drugačne od tistih, ki nas čakajo zdaj, s tega vidika bomo izbrali drugačno strategijo."