Slovenci pred očmi Dončića in Dragića po preobratu remizirali s Srbi

Slovenija je v prvem polčasu sicer delovala bledo in na odmor odšla z dvema goloma zaostanka. Za Srbijo sta zadela Andrija Živković in Aleksandar Mitrović . Motivacijski govor nadomestnega selektorja Boštjana Cesarja ob premoru v polčasu je očitno obrodil sadove, saj se je slovenska izbrana vrsta na igrišče vrnila kot prerojena. Že v tretji minuti nadaljevanja je mrežo gostov zatresel Adam Gnezda Čerin , sicer član Rijeke, nato pa je pet minut kasneje s krasnim golom za izenačenje na 2:2 poskrbel vsega 19-letni slovenski up Benjamin Šeško .

Z remijem so Slovenci močno popravili vtis po visokem porazu v Srbiji (1:4). Tokrat so v Stožicah predvsem v drugem polčasu pokazali bistveno boljši obraz in pokazali, da se bodo lahko s Švedi borili za obstanek v skupini B.

V prvi postavi je namesto kaznovanega Mihe Blažiča v osrčju obrambe začel Jaka Bijol , namesto prav tako kaznovanega Petra Stojanovića pa je priložnost od začetka dobil Žan Karničnik. V ekipo se je vrnil Miha Zajc, ki je deloval za napadalcema Žanom Celarjem in Benjaminom Šeškom. Srbi pa so začeli odločneje, po nekaj minutah je Jan Oblak prvič posredoval po strelu z glavo Aleksandra Mitrovića. V osmi minuti pa so tudi povedli, ko je po podaji Filipa Mladenovića z leve strani ob Gregorju Sikošku z glavo zadel Andrija Živković.

Gostje so še naprej Slovenci držali na njihovi polovici, Dušan Tadić je v 12. minuti za malo zgrešil cilj s strelom malce zunaj kazenskega prostora. V 19. minuti so dotlej povsem podrejeni domačini izpeljali prvo obetavno akcijo, a je koncu Šeško slabo sprejel žogo, tako da so Srbi razčistili na vrhu kazenskega prostora. V 30. minuti je Šeško po lepi akciji poskusil s približno 20 metrov, Vanja Milinković-Savić pa je žogo odbil v kot. Le malce pozneje pa je pred vrati žogo zgrešil Celar. V 35. minuti pa so izbranci Dragana Stojkovića podvojili prednost, po podaji razigranega Dušana Tadića z leve strani je z glavo zadel Aleksandar Mitrović.

Izjemen odgovor na začetku drugega polčasa

So pa Slovenci obetavno začeli drugi polčas, ko je v 48. minuti po podaji Andraža Šporarja z leve strani zaostanek znižal Adam Gnezda Čerin z nizkim strelom s približno desetih metrov. Le pet minut pozneje pa so Slovenci prišli celo do izenačenja, saj je po podaji Jasmina Kurtića v kazenski prostor tam žogo sprejel Šeško in z nizkim strelom matiral srbskega čuvaja mreže.

V 61. minuti so imeli Slovenci protinapad tri na dva, na koncu pa je Šeško žogo poslal v vratarjevo naročje. Pozneje so Srbi spet prevzeli nadzor nad igro, nekajkrat poskrbeli za malce bolj vroče dogajanje v in okoli kazenskega prostora gostiteljev, prišli do nekaj strelov, a brez uspeha. Tudi v 83. minuti je ostalo pri 2:2 po novem zgrešenem poskusu gostov, streljal je Luka Jović. Slovenci pa so ob koncu tudi še nekajkrat poskusili z napadi, toda niso prišli do zaključnih strelov.