Slovenci pripravljeni na vse, tudi na enajstmetrovke

Če bo po rednem delu izid tudi neodločen, bo sledil podaljšek, če tudi po tem ne bo odločitve, pa bodo na vrsti še enajstmetrovke. Slovenija na lestvici Mednarodne nogometne zveze Fife zaseda 55. mesto, Slovaška je 41. To bo sicer 11. medsebojni obračun teh dveh ekip, Slovenija je na dosedanjih desetih trikrat zmagala in dvakrat izgubila, pet tekem se je končalo z remijem, tudi zadnje tri, vključno s četrtkovo v Bratislavi.

Slovenci so na Slovaškem iztržili aktiven izid pred domačo povratno tekmo v slovenski prestolnici, a so bili že po četrtkovi tekmi enotni, da so bili dobri v obrambi, a premalo pokazali v napadu. V slovenski izbrani vrsti pričakujejo podobno izenačen obračun, a si pred domačimi navijači obetajo kvalitetnejšo igro in več priložnosti.