'Slovenci ste strastni, a ne hodite na stadione'

Alberto Cortes Rubio je leta 2018 v Slovenijo prišel na študijsko izmenjavo. Hitro se je zaljubil v našo državo, predvsem pa mu je k srcu prirastel tukajšnji nogomet. Čeprav ga že dolgo ni več na sončni strani Alp, slovenskemu nogometu še vedno podrobno sledi in o njem v španščini piše na družbenem omrežju X. Navdušujeta ga Celje in kapetan Brava Martin Pečar, za Slovence pa na splošno pravi, da bi morali svojo strast do nogometa večkrat izkazati v praksi.

"O slovenskem nogometu v španščini ni ničesar. Vaša liga nima veliko navijačev ali tujcev, ki bi ji sledili. Ima pa ogromen potencial. Podrobno ji sledim že sedem ali osem let, sem se odločil, da bom o slovenskem nogometu začel pisati na Twitterju (X)," nam je o razlogih za ustanovitev profila Futbol Sloveno (@futbolsloveno) razložil Alberto Cortes Rubio. Kot študent farmacije je v Slovenijo prišel na enoletno študijsko izmenjavo, ki jo je nato podaljšal še za eno leto, dokler ni svet zaustavila pandemija koronavirusa. Ker je študiral v Ljubljani, je tekme Olimpije redno spremljal v živo, a pravi, da zanjo ne navija. "Osredotočen sem na celoten slovenski nogomet. Nimam kluba, za katerega bi navijal, ker želim slediti vsem." Pri tem si pomaga s prenosi preko IPTV televizije. Redno spremlja tudi pisane medije, pri čemer mu delo olajšajo internetni prevajalniki. "Slovenščina je izjemno zahtevna, zato znam le osnovne fraze. Berem pa vse novice, ne samo športne, saj želim biti na tekočem z dogajanjem pri vas," pravi.

"Profil, ki ga nihče ni želel, o ligi, ki je nihče ne gleda, iz države, ki je nihče ne pozna," piše v opisu profila, ki ga je Cortes Rubio ustanovil na novega leta dan. Odtlej je tam objavil več 100 krajših zapisov, povezanih s slovenskim nogometom.

O Rieri se v Španiji še ne govori, a se zagotovo bo

Slovenski nogomet sta v zadnjem obdobju zaznamovala dva Španca, oba na položaju trenerja. Victor Sanchez je v prejšnji sezoni zablestel pri Olimpiji, Albert Riera pa še vedno navdušuje na klopi Celja, s katerim drugič zapored igra v Konferenčni ligi. "Priznati moram, da se tukaj (v Španiji) o njem skoraj ne govori. Edini članek sem zasledil pred tekmo med Celjem in Fiorentino. Mislim pa, da sodi med najboljše trenerje, kar se taktične in psihološke priprave tiče. Ko bo odšel v eno izmed boljših lig, se bo tudi pri nas več govorilo o njem," o Rieri razmišlja Cortes Rubio in dodaja, da lahko Celje letos v Evropi poseže še višje kot lani, ko ga je v četrtfinalu zaustavila Fiorentina.

Navdušujeta ga Kovačević in Pečar

Ko je beseda nanesla na najboljše posameznike našega prvenstva, je kot iz topa izstrelil ime prvega strelca aktualne sezone Franka Kovačevića. "Verjetno je najboljši napadalec, ne zgolj v Sloveniji, ampak na širšem območju Balkana trenutno." 28-letnik je nato izpostavil Martina Pečarja, ki je po njegovem mnenju eden najbolje tehnično podkovanih nogometašev, ki jih ima ponuditi slovensko prvenstvo: "V napadu doda ekipi novo dimenzijo. Ko dobi žogo, preprosto veš, da se bo nekaj zgodilo. Bravo opravlja fantastično delo. Čeprav jih je zapustil prvi strelec (Matej Poplatnik), so nivo v primerjavi z lani še dvignili."

Reprezentanca? Morda bi vam prav prišle nove ideje

Cortes Rubio podrobno spremlja tudi slovensko reprezentanco, ki jo v prihodnjih dneh čakata zadnja obračuna v kvalifikacijah za mundial 2026. Za četo Matjaža Keka pošteno pravi, da je po odličnih nastopih na Euru prejšnje leto pričakoval več. "Prejšnji mesec so na Kosovu zapravili sijajno priložnost. Pozna se, da Šeško ni bil v pravi formi. Morda je čas za menjavo generacije. Selektor Matjaž Kek je opravil sijajno delo, ampak verjetno bi nove ideje prišle zelo prav," je izpostavil.

Kritika in razlog za razmislek

Na vprašanje, kaj ga je pri slovenskem nogometu najbolj presenetilo, pa je postregel z odgovorom, ki bi moral biti razlog za razmislek številnih za to odgovornih. Presenetilo ga je namreč, kako slabo medijsko in marketinško je izpostavljen. "Čeprav sem redno sledil, je bilo včasih zelo težko slediti spreminjajočemu se urniku. Na področju oglaševanja ima prvenstvo še veliko prostora za napredek." Isto, je prepričan, velja za navijače: "Slovenci so strastni do nogometa. Veliko ljudi mi je v pogovorih omenjalo Barcelono, Real Madrid in druge velike klube, a ne vidim, da bi množično hodili na stadione. Mislim, da bi morali bolj podpirati svoje ekipe in se manj osredotočati na tuje. Slovenski nogomet si zasluži, da bi bili stadioni bolj polni." Po vrnitvi v domovino zaradi izbruha koronavirusa se je v Slovenijo še trikrat vrnil kot turist. Za prihodnost pa ne želi izključiti možnosti, da bi se k nam vrnil tudi za stalno. "Uživam v naravi. Slovenija je izjemno zelena država. Tudi mesta so izjemno lepa, čeprav med turisti niso tako poznana, kot mesta v sosednjih državah. Mislim, da imate pravšnjo mešanico vsega, kar lahko država ponudi."