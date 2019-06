Slovenci s petardo stresli jezo nad Latvijci: prva zmaga za Keka po povratku

Slovenija je v tekmo z Latvijo, ki jo vodi nekdanji slovenski selektor Slaviša Stojanović , vstopila zelo podjetno. Bojan Jokić je že v četrti minuti poskusil z leve strani z levico, a je strel bočnega branilca domači vratar Pavels Steinbors ubranil in odbil v kot. S prostega strela je v 14. minuti nevarno poskusil Josip Iličić ,. Žoga je po njegovem strelu oplazila Denissa Rakelsa, nato pa stresla vratnico latvijskega gola. Novo lepo priložnost za zadetek je zapravil Miha Zajc , ki ga je s krasno podajo v kazenskem prostoru našel Iličić, a je Primorec meril za las preko latvijskih vrat. Slovenija je pot do mreže uspela najti v 24. minuti, ko je Ilićić najprej s podajo zaposlil napadalca Roberta Berića , ta pa je nesebično na drugi vratnici našel Domna Črnigoja , ki mu ni bilo težko zadeti za vodstvo Slovenije z 1:0. Prav Črnigoj je v 27. minuti izkoristil novo kardinalno napako obrambe Latvije, ki je žogo prepustila Petru Stojanoviću , ta pa je z natančno podajo znova našel Črnigoja, ki je z močnim strelom v tla matiral vratarja Steinborsa. Dve minuti kasneje je prav Črnigoj po podaji Iličića s kota izsilil enajstmetrovko, Iličić pa je najstrožjo kazen z natančnim strelom znal kaznovati za vodstvo Slovenije s 3:0. Do drugega gola na tekmi se je podobno kot Črnigoj dokopal tudi Iličić: ta je po ofenzivi na latvijska vrata zadel v 44. minuti za visoko vodstvo Slovenije s 4:0. Tik pred iztekom prvega polčasa je Latvija prišla do edine priložnosti, z glavo je mimo vrat meril Marcis Ošs .

Slovenija je v drugi polčas vstopila tako, kot je zaključila prvega – z zadetkom. Pot petega v latvijski mreži se je podpisal Zajc, ki je izkoristil podajo Stojanovića. Sledile so minute zatišja, selektor Matjaž Kekpa se je v 63. minuti odločil za prvo menjavo, in sicer je iz igre vzel strelca zadetka Zajca, v igro pa je poslal svežega Jako Bijola. Do konca tekme je Slovenija - v igro je Kek poslal tudi Luko Zahovića (prav ta je imel lepo priložnost v sodnikovem dodatku) in Žana Majerja - popustila v narekovanju ritma, Latvijci so prišli do nekaj strelov od daleč, a bili relativno nenevarni, tako da so Slovenci zlahka nadzirali potek dvoboja do zadnjega sodnikovega žvižga.

To je bila prva zmaga Slovenije po povratku Matjaža Keka na selektorsko klop in prva zmaga slovenske reprezentance po devetih sušnih tekmah (oz. 11 kvalifikacijskih).

Avstrija je v slovenski skupini G prišla do zmage na gostovanju v Severni Makedoniji (3:1), Poljaki pa so doma visoko premagali Izrael (3:0).

Izidi kvalifikacij za Euro 2020, skupina G:

Latvija – Slovenija 0:5(0:4)

Črnigoj 24., 27., Iličić 29./11-m, 44., Zajc 47.

Poljska– Izrael 4:0(1:0)

Piatek 35., Lewandowski 56./11-m, Grosicki 59., Kadzior 84.

Severna Makedonija –Avstrija 1:4 (1:1)

Hinteregger 18./ag.; Lazaro 39., Arnautović 62./11-m, 82., Laimer 86.

LESTVICA