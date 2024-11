Slovenci izgubljajo proti favoriziranim Avstrijcem *0:1

Slovenska nogometna reprezentanca igra še zadnjo tekmo v letošnjem letu. V skupini B3 Lige narodov se na Dunaju meri z Avstrijo, ki se bori za prvo mesto na lestvici. Slovenci so trenutno tretji, na drugem mestu so Norvežani, ki so slovenskim nogometašem zadali dva visoka poraza. Kazahstan ima le eno točko in je že izpadel v ligo C.