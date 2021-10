Slovenci zelo motivirani nad Rusijo

Slovenski selektor Matjaž Kek vse od nastopa svojega položaja poudarja tudi konstantnost. Medtem ko se je zdelo, da se ji njegovi izbranci v zadnji Ligi narodov bližajo, ko so med drugim med 6. septembrom in 14. oktobrom nanizali štiri zaporedne zmage, pa so se v teh kvalifikacijah spet pojavila nihanja.

Od odmevnega začetka z zmago nad Hrvaško do popolnega poloma in razpada sistema proti istemu tekmecu v Splitu. Zanesljiva zmaga na Malti ob razpoloženih trikratnem podajalcu Sandiju Lovriću, dvakratnem strelcu Josipu Iličiću in drugih, tudi Andražu Šporarju in Benjaminu Šešku, ki sta ob lepo odigranih akcijah poskrbela za preostala gola ob slavju s 4:0, je prinesla v ekipo določeno mero umirjenosti.

"Čestitam fantom za zmago, za katero upam, da bo prinesla prepotrebno samozavest in vero, da smo nekaj naredili in da nekaj delamo. Zelo smo si želeli in tudi zmagali na Malti. Zdaj pa v Ljudski vrt nad težjega, precej težjega tekmeca," je po tekmi povedal Kek in dodal, da je bila ekipa kot celota videti dobro in da je dala še nekatera nova imena (predvsem Žana Karničnika na desnem bočnem položaju).

"Če bo ta zmaga prispevala k samozavesti, k veri v to, kar delamo, je to dobro. Če bo kdo poletel, pa v ponedeljek sledi trenutek resnice," je opozoril selektor, ki je priznal, da je bilo tudi nekaj slabih stvari, napak, ki so vodile do malteških priložnosti, a po drugi strani so nove tri točke poskrbele za lepše priprave na Ruse.