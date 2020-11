Slovenci z mislimi že pri Kosovu, nalog ne primanjkuje

"Tekma z Azerbajdžanom je vsekakor prišla prav. Videli smo, kje smo. Proti Kosovu bo treba dvigniti raven igre v agresivnosti, 'duelih', drugače se nam slabo piše," je po sredini napadalno precej brezzobi predstavi sicer precej spremenjene postave dejal Matjaž Kek.

Slovenija, ki je na šesti zaporedni tekmi ostala nepremagana in tudi ni prejela zadetka, si na omenjeni tekmi ni priigrala resnih priložnosti, strelov je bilo za vzorec, strnjene azerbajdžanske obrambe ni znala izigrati.

"Gre za to, da mora biti Slovenija hitra v prehodih, če hoče kaj narediti. Včeraj v 'špico' sploh nismo povlekli žoge. Preveč gremo v širino, premalo napadamo prostor, premalo je žog za tekmečevo zadnjo linijo," je pojasnil in hkrati malo potarnal Kek ter dodal, da jih v naslednjih dneh čaka veliko dela.

'Iličić ne more sam reševati tekem'

Še enkrat je poudaril, da mora biti v ospredju kompaktna ekipa, saj posameznik ne more sam rešiti tekme.

"Gre za to, da Josip Iličić ne more sam reševati tekem. Če bomo samo njemu tiščali žogo, potem to ni dobro. Mora biti obkrožen s soigralci, ki se mu morajo nuditi. Ko naredi višek, se mu morajo odkriti, da lahko odigra z njimi. Samo z 'alibi varianto', torej igrati nanj, ne bo šlo,"je dejal Kek, ki razmišlja tudi o tem, koga postaviti ob Jasmina Kurtićav sredino, saj Jaka Bijolproti Kosovu ne bo mogel igrati zaradi kartonov, obenem pasta imela oba vezna igralca premalo pomoči kril v prvem polčasu, je selektor navrgel še eno pomanjkljivost.

Verbič: To tekmo moramo dobiti

V vsakem primeru pa mora biti ekipa nevarnejša za gol, pravi Kek. Eden od teh, ki lahko pripomorejo k večjem učinku v napadu, je tudi Benjamin Verbič.

"Kosovo je zelo trd tekmec. Na prvi tekmi je pogrešalo nekaj pomembnih igralcev, ki so se zdaj vrnili. Vse skupaj bomo analizirali in se dobro pripravili. Ker to tekmo doma moramo dobiti. In nato še 'finale' z Grčijo," je dejal z minutažo v kijevskem Dinamu v zadnjem času malce nezadovoljni Verbič.

Edini gol proti Albaniji z enajstih metrov dosegel Muriqi

Kosovo je v sredo igralo prijateljsko tekmo v Albaniji in izgubilo z 1:2. Za Kosovo so začeli Arijanet Muric, Fidan Aliti, Betim Fazliji, Amir Rrahmani, Florent Hadergjonaj, Herolind Shala, Hekuran Kryeziu, Bernard Berisha, Bersant Celina, Lirim Kastratiin Vedat Muriqi, strelec kosovskega zadetka z enajstih metrov. V drugem polčasu so vstopili še Anel Rashkaj, Edon Zhegrova, Elba Rashani, Florent Hasani, Mergim Vojvodain Mirlind Daku.

Kosovo je sicer v skupini 3 in ligi C že odpisano v boju za vrh in se z Moldavijo bori za obstanek, oba imata doslej po točko. Na vrhu pa je Slovenija z desetimi točkami, dve točki manj ima Grčija, pri kateri bodo Kekovi fantje gostovali 18. novembra in skušali zadržati vodilni položaj, ki prinaša napredovanje v višji razred, torej ligo B.

Seznam igralcev Kosova:

- vratarji: Samir Ujkani (Torino), Arijanet Muric (Girona), Visar Bekaj (Tirana);

- branilci: Amir Rrahmani (Napoli), Mergim Vojvoda (Torino), Fidan Aliti (Zürich), Florent Hadergjonaj (Kasimpasa), Ibrahim Drešević (Heerenveen), Betim Fazliji (St. Gallen);

- vezisti: Bersant Celina (Dijon), Herolind Shala (Valerenga), Hekuran Kryeziu (Zürich), Edon Zhegrova (Basel), Bernard Berisha (Ahmat Grozni), Anel Rashkaj (SJK), Florent Hasani (Diosgyöri);

- napadalci: Vedat Muriqi (Lazio), Atdhe Nuhiu (Apoel), Elba Rashani (Odd), Lirim Kastrati (Dinamo Zagreb), Mirlind Daku (Ballkani).