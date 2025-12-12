Slovenci že odštevajo do Eura: 'Najlepše je igrati pred domačimi ljudmi'

Svetli način
Ljubljana , 12. 12. 2025 09.48 | Posodobljeno pred 31 minutami

J.B.
"Nekaj najlepšega je igrati pred domačimi ljudmi," pred začetkom evropskega futsal prvenstva v Sloveniji pravi eden najizkušenejših reprezentantov Matej Fideršek. 34-letnik je bil član izbrane vrste že na prvem Euru v Sloveniji pred sedmimi leti. Sedaj pa je napovedal, da se bo po koncu turnirja na začetku prihodnjega leta verjetno poslovil od igranja za Slovenijo.

95 tekem in 34 golov je za Slovenijo zbral Matej Fideršek.
95 tekem in 34 golov je za Slovenijo zbral Matej Fideršek. FOTO: Profimedia

Matej Fideršek je bil v središču drugega dela oddaje To je naš futsal, ki jo pred domačim evropskim prvenstvom pripravlja nogometna zveza.

Kot otrok Maribora je sanjal, da bo nekoč oblekel dres prve ekipe. Pri 14 letih je nato odšel v sosednji Tabor, kjer ga je kot trener vodil Ante Šimundža. Dve leti kasneje pa se je preusmeril v igranje futsala. "Priraste ti k srcu. Več se dogaja, več si pri žogi," je povedal o razlogih za spremembo.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

V sezonah 2015/16 in 2016/17 se je z Mariborom veselil dveh naslovov državnega prvaka. "Takrat se je popularnost futsala v Mariboru dvignila. Ko je bila Liga prvakov, je bilo v dvorani Tabor po tri tisoč ljudi," se spominja časov, ko so vijoličasti kraljevali tako v nogometu kot futsalu.

Kariero je nato nadaljeval v Splitu, kjer je slavil v hrvaškem pokalu. V pestri mednarodni karieri je igral še v Italiji, Švici in Avstriji.

"Kamorkoli gre, je dodana vrednost in gonilna sila," je povedal koordinator futsal reprezentanc Stane Kokalj. Selektor Tomislav Horvat pa je dodal: "V vseh segmentih je vrhunski igralec. Vesel sem, da sem bil njegov trener v različnih klubih."

Fideršek je bil del reprezentance že na prvem domačem evropskem prvenstvu leta 2018.
Fideršek je bil del reprezentance že na prvem domačem evropskem prvenstvu leta 2018. FOTO: Damjan Žibert

Dres reprezentance, za katero je doslej odigral 95 tekem in dosegel 34 golov, je prvič oblekel pred desetletjem. "Trenutno je v Sloveniji vsaj 15 odličnih igralcev. Težko je priti med to petnajsterico, če nisi konstanten," je povedal Fideršek, ki mu je v najlepšem spominu ostal domači Euro leta 2018, ko je pot končal v četrtfinalu proti Rusiji.

"Navijanje, promocija, vse je bilo neverjetno. Bil je lep dogodek in srečen sem, da sem bil del tega," je še povedal in namignil, da bo reprezentančno pot zaključil prav pred svojimi navijači.

Futsal evropsko prvenstvo bo med 21. januarjem in 7. februarjem potekalo v Sloveniji, Litvi in Latviji. Ljubljana bo gostila dve od štirih skupin in skoraj vse izločilne boje, vključno z obema polfinaloma in finalom.

Slovenija bo prvič na delu 23. januarja, ko jo čaka obračun s Španijo. V naši skupini sta še Belorusija in Belgija. Prenosi tekem na Kanalu A in VOYO.

