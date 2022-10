Slovenci žreb skupin čakajo v tretjem kakovostnem bobnu

Prvenstvo stare celine bo čez dve leti gostila Nemčija, ki je tako že uvrščena na zaključni turnir 24 reprezentanc. V kvalifikacijske obračune se bo podalo 53 držav, med njimi bo tudi Slovenija. Naša reprezentanca nedeljski žreb v Frankfurt, kot poroča uradna spletna stran NZS, pričakuje v tretjem kakovostnem bobnu, kar pomeni, da se četa selektorja Matjaža Keka v kvalifikacijah ne more pomeriti z Ukrajino, Islandijo, Irsko, Albanijo, Črno goro, Romunijo, Armenijo ter letošnjima znankama iz UEFA Lige narodov Norveško in Švedsko. Ob gostiteljici Nemčiji bo 20 udeleženk evropskega prvenstva znanih po kvalifikacijah. Preboj na turnir si bosta zagotovili najboljši ekipi v desetih skupinah, še trije udeleženci pa bodo znani po dodatnih kvalifikacijah. Popravni izpit čaka dvanajsterico reprezentanc, ki bodo dodatne priložnosti deležne glede na izkupiček v letošnji izvedbi UEFA Lige narodov.

Kvalifikacijski boji za uvrstitev na evropsko prvenstvo 2024 se bodo pričeli 23. marca 2023, trajali pa bodo vse do 26. marca 2024. Prvo dejanje kvalifikacij bo žreb skupin ...

Jakostne skupine pred žrebom:

Boben 1: Belgija, Danska, Hrvaška, Italija, Madžarska, Nizozemska, Poljska, Portugalska, Španija in Švica.

Boben 2: Anglija, Avstrija, BiH, Češka, Finska, Francija, Izrael, Srbija, Škotska in Wales.

Boben 3: Albanija, Armenija, Črna gora, Irska, Islandija, Norveška, Romunija, Slovenija, Švedska in Ukrajina.

Boben 4: Azerbajdžan, Bolgarija, Ferski otoki, Grčija, Gruzija, Kazahstan, Kosovo, Luksemburg, Severna Makedonija in Turčija.

Boben 5: Belorusija, Ciper, Estonija, Gibraltar, Latvija, Litva, Malta, Moldavija, Severna Irska in Slovaška.

Boben 6: Andora, Liechtenstein in San Marino.