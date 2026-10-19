Slovenec blesti v BiH, izenačil rekord legendarnega trenerja

Zrinjski nadaljuje sijajen začetek sezone v prvenstvu Bosne in Hercegovine. Moštvo pod vodstvom slovenskega stratega Simona Rožmana je z gostujočo zmago proti Čeliku v Zenici s 3:0 prišlo do devete zmage v uvodnih desetih prvenstvenih tekmah.
Tako uspešen začetek sezone je mostarski klub nazadnje zabeležil v sezoni 2017/18, ko je ekipo vodil legendarni Blaž Slišković. Takrat je Zrinjski v prvih desetih krogih prav tako dosegel devet zmag in doživel en poraz. Edini spodrsljaj je 43-letni slovenski trener doživel proti Radniku iz Bijeljine.
Kljub nekoliko slabšim rezultatom v nadaljevanju prvenstva so Mostarci tisto sezono na koncu vendarle osvojili naslov državnih prvakov. Devet let pozneje Rožmanova zasedba hodi po zelo podobni poti. Edini poraz v aktualni sezoni je doživela na gostovanju pri Borcu v Banjaluki, na preostalih devetih tekmah pa osvojila vseh 27 točk.
Posebej zanimivo je, da bo naslednji nasprotnik Zrinjskega prav Radnik, klub, ki je leta 2017 zaustavil Sliškovićev zmagoviti niz. Tekma bo prihodnji konec tedna v Mostarju.
Če bo Zrinjski slavil tudi tokrat, bo prišel do desete zmage v prvih enajstih krogih prvenstva in presegel doslej najboljši klubski začetek sezone iz leta 2017. Štorčan ima tako priložnost, da še dodatno oplemeniti sanjski začetek sezone in se dokončno vpiše v zgodovino enega najuspešnejših klubov v Bosni in Hercegovini.
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