Slovenec blesti v BiH, izenačil rekord legendarnega trenerja

Zrinjski nadaljuje sijajen začetek sezone v prvenstvu Bosne in Hercegovine. Moštvo pod vodstvom slovenskega stratega Simona Rožmana je z gostujočo zmago proti Čeliku v Zenici s 3:0 prišlo do devete zmage v uvodnih desetih prvenstvenih tekmah.

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Tako uspešen začetek sezone je mostarski klub nazadnje zabeležil v sezoni 2017/18, ko je ekipo vodil legendarni Blaž Slišković . Takrat je Zrinjski v prvih desetih krogih prav tako dosegel devet zmag in doživel en poraz. Edini spodrsljaj je 43-letni slovenski trener doživel proti Radniku iz Bijeljine.

Simon Rožman je v Sloveniji treniral Celje, Domžale in tudi Maribor.

Kljub nekoliko slabšim rezultatom v nadaljevanju prvenstva so Mostarci tisto sezono na koncu vendarle osvojili naslov državnih prvakov. Devet let pozneje Rožmanova zasedba hodi po zelo podobni poti. Edini poraz v aktualni sezoni je doživela na gostovanju pri Borcu v Banjaluki, na preostalih devetih tekmah pa osvojila vseh 27 točk.

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Posebej zanimivo je, da bo naslednji nasprotnik Zrinjskega prav Radnik, klub, ki je leta 2017 zaustavil Sliškovićev zmagoviti niz. Tekma bo prihodnji konec tedna v Mostarju.

Če bo Zrinjski slavil tudi tokrat, bo prišel do desete zmage v prvih enajstih krogih prvenstva in presegel doslej najboljši klubski začetek sezone iz leta 2017. Štorčan ima tako priložnost, da še dodatno oplemeniti sanjski začetek sezone in se dokončno vpiše v zgodovino enega najuspešnejših klubov v Bosni in Hercegovini.