Slovenec izgubil živce, se zapodil za sodnikom in prejel rdeči karton

Žan Kolmanič bo moral zaradi nepremišljene poteze nekaj časa počivati. Šestindvajsetletni nogometaš, rojen v Celju, je s svojo ekipo Austin doživel visok poraz v Los Angelesu, kjer je domači Galaxy slavil s prepričljivih 4:1.
Levi bočni branilec pa je ob tem poskrbel še za incident, o katerem se zdaj veliko govori v ameriški javnosti. Slovenski nogometaš je v igro vstopil v 63. minuti, v sodnikovem dodatku pa so mu popustili živci, saj je bil trdno prepričan, da je tekmec nad njim storil prekršek. Tebi nič, meni nič se je zapodil za sodnikom, ta pa mu je brez oklevanja pokazal pot v slačilnico, s čimer je Austin tekmo končal z desetimi možmi.
Video posnetek situacije sicer nakazuje, da je imel Kolmanič morda celo prav, vendar pa je bil njegov odziv nedopusten. Takoj je namreč stekel proti sodniku in mu izrekel nekaj ostrih besed, kar je privedlo do neposrednega rdečega kartona in predčasnega zaključka tekme zanj.
To je bil sicer Kolmaničev 19. nastop v letošnjem delu prvenstva MLS, kjer je v statistiko vpisal dve podaji, večinoma pa na igrišče vstopa s klopi za rezervne igralce. Austin ga je v svoje vrste zvabil leta 2021 iz Maribora. Njegova pogodba se izteče z zaključkom letošnjega leta, pri čemer ima ameriški klub možnost, da sodelovanje enostransko podaljša še za eno sezono. Skupno je za Austin v vseh tekmovanjih zbral že 128 nastopov.
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