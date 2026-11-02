Slovenec izgubil živce, se zapodil za sodnikom in prejel rdeči karton

Žan Kolmanič bo moral zaradi nepremišljene poteze nekaj časa počivati. Šestindvajsetletni nogometaš, rojen v Celju, je s svojo ekipo Austin doživel visok poraz v Los Angelesu, kjer je domači Galaxy slavil s prepričljivih 4:1.

Levi bočni branilec pa je ob tem poskrbel še za incident, o katerem se zdaj veliko govori v ameriški javnosti. Slovenski nogometaš je v igro vstopil v 63. minuti, v sodnikovem dodatku pa so mu popustili živci, saj je bil trdno prepričan, da je tekmec nad njim storil prekršek. Tebi nič, meni nič se je zapodil za sodnikom, ta pa mu je brez oklevanja pokazal pot v slačilnico, s čimer je Austin tekmo končal z desetimi možmi.