Slovenija bo v Prištini napadala nujno potrebno zmago

"Kosovo je v neki evforiji po zmagi nad Švedsko. Vsekakor bo treba gostitelje od začetka umiriti. Verjamem sicer, da bo njihov začetni nalet močan, ampak potem moramo računati na našo kakovost, na naš slog igre, ki nas je krasil pred tem. Verjamem, da bomo uspešni," je pred kratkim povedal Žan Karničnik .

Kek pred tekmo v Prištini: Popraviti želimo, kar ni bilo dobro v Švici

Slovenija je na lestvici Mednarodne nogometne zveze na 50. mestu, Kosovo pa na 91. S slednjim so se Slovenci doslej merili dvakrat, in sicer jeseni 2020 v ligi narodov. Obakrat so zmagali z golom razlike.

Tekmo na stadionu Fadil Vokrri, ki je bil razprodan v zgolj nekaj urah in sprejme slabih 14.000 gledalcev, bodo sodili Italijani na čelu z Marcom Guido.