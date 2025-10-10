Svetli način
Nogomet

Slovenija bo v Prištini napadala nujno potrebno zmago

Priština, 10. 10. 2025 18.30

Slovenska nogometna reprezentanca bo nocoj ob 20.45 v Prištini igrala tretjo kvalifikacijsko tekmo za svetovno prvenstvo 2026. Izbrana vrsta Kosova bo zahteven tekmec, toda četa Matjaža Keka verjame, da se lahko v Ljubljano vrne z nujno potrebnimi točkami.

"Kosovo je v neki evforiji po zmagi nad Švedsko. Vsekakor bo treba gostitelje od začetka umiriti. Verjamem sicer, da bo njihov začetni nalet močan, ampak potem moramo računati na našo kakovost, na naš slog igre, ki nas je krasil pred tem. Verjamem, da bomo uspešni," je pred kratkim povedal Žan Karničnik.

Slovenija je na lestvici Mednarodne nogometne zveze na 50. mestu, Kosovo pa na 91. S slednjim so se Slovenci doslej merili dvakrat, in sicer jeseni 2020 v ligi narodov. Obakrat so zmagali z golom razlike.

Tekmo na stadionu Fadil Vokrri, ki je bil razprodan v zgolj nekaj urah in sprejme slabih 14.000 gledalcev, bodo sodili Italijani na čelu z Marcom Guido.

Slovence po Kosovu v ponedeljek čaka obračun s Švico v Stožicah, novembra pa bosta še dva obračuna, doma s Kosovom in v gosteh s Švedsko. Zmagovalec skupine si bo priigral neposredno pot na SP, drugouvrščeni pa bo šel v dodatne kvalifikacije.

Slovenija je po dveh tekmah z eno točko zadnja v skupini B, v kateri vodi Švica s šestimi točkami, tri ima Kosovo, Švedska pa je tudi pri eni točki.

Izid, kvalifikacije za SP, skupina B, 3. krog:

20.45 Kosovo - Slovenija

nogomet slovenija kosovo kvalifikacije za sp
