Slovenija brez okuženega Keka po prve točke na Norveško

"Kar nekaj sestankov je bilo po Beogradu, veliko smo se pogovarjali, glasu nismo povzdigovali, saj tudi to ne pomaga v določenem trenutku. Vsak je lahko povedal, če ga kaj moti, če bi kaj spremenil. Veliko igralcev je povedalo določene stvari, upam, da bo to pomagalo," je pojasnil Oblak . "Doslej so bili vsi bolj tiho in se držali zase. Treba je pač povedati, kaj koga muči, kaj je narobe in potem stvari spremeniti na igrišču. Kot ekipa smo v garderobi in drugje v redu, na igrišču pa ne 'štima'. Upam, da se bo to spremenilo, s komunikacijo med nami bo to lažje," je nadaljeval Oblak .

Tega čaka težko delo, po porazu s Švedsko doma je sledila zelo slaba predstava in nov poraz v Srbiji, kar je botrovalo številnim pogovorom znotraj reprezentance, za katero je Kek po tekmi s Srbijo dejal, da bo o njeni prihodnosti treba po drugem obračunu s Srbi v nedeljo v Stožicah resno razmisliti. "Čaka nas težka tekma. Pričakovanja so taka, da pokažemo, kar je treba. V prvi vrsti to, kar ponavljamo - red, disciplino in borbenost, da bomo taktično stali, kot je treba proti ekipi, kot je Norveška, ki je zmagala na obeh tekmah. A verjamem v dobro igro in dober rezultat," je uvodoma povedal kapetan Jan Oblak in se dotaknil dogodkov po tekmi s Srbijo.

Kot so sporočili na novinarski konferenci na Brdu pri Kranju, ima Matjaž Kek nekaj blažjih simptomov, zato ga ne bo v Skandinavijo, zamenjal ga bo pomočnik in nekdanji reprezentant Boštjan Cesar .

Vratar madridskega Atletica je kljub slabemu vtisu v javnosti dejal, da še vedno zaupa ekipi. "Normalno, da zaupam ekipi, vsi držimo skupaj, želimo najboljše, toda to ni dovolj. Pomembno je to, kar daš na igrišču. Besede ne bodo veliko spremenile. To, kar govorimo že nekaj let, je treba pokazati, ne le o tem govoriti." Slovenija na Norveškem še ni zmagala oziroma ni še osvojila niti točke, tako da bo naloga na severu Evrope še težja. "Norveška je odigrala dve fenomenalni tekmi, zmagala je v Srbiji in na Švedskem, o njej ne bi niti preveč govoril. Mi se moramo osredotočiti nase, na našo obrambo, na naše igralce. Ti so dobili veliko informacij. Nekaj bomo spremenili in upam, da bomo odigrali drugačno tekmo kot v Srbiji," je povedal Cesar.

Ta je poudaril, da je bilo na prvem zboru in na tekmi proti Švedski kljub porazu veliko pozitivnega. "Je pa veliko nihanj. Zadovoljen sem, kako so igralci reagirali po Srbiji na sestankih in treningih. Je pa igrišče svetišče in tam se morajo dokazati. Tu ni 'pardona'." O igri Norveške je dodal, da pričakuje, da bodo tekmeci stopili malce višje kot na prvih dveh gostovanjih in skušali pritiskati na slovensko zadnjo linijo. "Sicer pa so agresivni na sredini in napadajo tekmeca ter dobivajo žoge, tako da bomo morali biti na pravi ravni, če želimo pozitiven izid," je še dejal nekdanji robustni srednji branilec slovenske vrste, ki ga čaka še naloga, kako ustaviti zvezdniškega napadalca Norveške Erlinga Haalanda in soigralce.

"Ko smo v obrambi, ne smemo puščati tekmecev na prvi in drugi vratnici. Haaland in drugi so visoki, imajo radi visoke žoge in tukaj moramo biti brezkompromisni. Verjamemo, da bodo igralci tudi tako razmišljali," je dodal Cesar in se dotaknil še samega recepta za ustavitev Haalanda, strelca vseh treh norveških golov na prvih dveh tekmah.

"Najprej moramo preprečiti iznos žoge in delati pritisk na igralca z žogo. Toda pri tem so Norvežani kakovostni, zato moramo biti pazljivi. Haaland je robusten, ampak zelo rad napada prostor in ga bomo morali riniti čim dlje od gola, da ne dobi možnosti igre ena na ena z našim igralcem," je zaključil nadomestni selektor.