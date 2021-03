Slovenci nesrečno ostali brez vseh treh točk, a ostajajo v igri za napredovanje

Milenko Ačimovićje priložnost že od prve minute ponudil napadalcema Žanu MedveduinNiku Prelcu, ki sta bila proti Španiji na klopi, obenem pa je zopet začel tudi Aljoša Matko, kar je napovedovalo, da bo Slovenija tokrat igrala bistveno bolj napadalno kot na prvi tekmi. V osrčju zadnje vrste je začel Sven Šoštarič Karić,Žan Zaletel pa se je s položaja osrednjega branilca pomaknil v zvezno vrsto.

Čehi so se na prvi tekmi proti Italijanom izkazali za izredno zahtevne nasprotnike in na koncu zasluženo prišli do remija (1:1), proti Sloveniji pa vsaj v prvem polčasu niso pokazali veliko. Sicer so imeli nekaj polpriložnosti, a je bil vselej na mestu vratarIgor Vekić, ki je kar nekaj preglavic povzročal že Špancem, pa čeprav je na koncu prejel tri zadetke.

Slovenci v prvem delu niso bili posebej nevarni, so pa kljub temu prišli do edinega zadetka. V 32. minuti je Adam Gnezda Čerin poslal predložek z leve strani, nato pa se je žoga po pravem fliperju odbila do Matka, ki je z neposredne bližine v slogu pravih napadalcev ugnal Martina Jedličko. To je bil zgodovinski prvi zadetek slovenske izbrane vrste do 21 let na evropskih prvenstvih.