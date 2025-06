'Brezglavo napadanje bi bila voda na njihov mlin'

Pred mlado slovensko reprezentanco je edinstvena priložnost. Nocoj si lahko prvič v zgodovini pribori napredovanje v četrtfinale evropskega prvenstva, za kar bo morala ugnati Češko in upati na ugoden razplet srečanja med Nemci in Angleži. Prenos ob 20.45 na Kanalu A in VOYO.

Slovenija ima po dveh krogih, v katerih se je pomerila z zvezdniškima zasedbama Nemčije in Anglije, na svojem kontu točko, s čimer je izpolnila prvi cilj, o katerem je pred potjo na Slovaško govoril selektor Andrej Razdrh. Vseskozi je poudarjal, da je cilj v zadnjo tekmo priti z možnostmi za napredovanje med osem najboljših. To se je uresničilo po nedeljskem remiju z Angleži, v katerem so Slovenci predvsem v prvem polčasu pokazali zares ogromno dobrega, v drugem pa so z enotnostjo in nepopustljivostjo, ki sta jih krasili že v kvalifikacijah, zadržali prazno mrežo za končnih 0:0.

Odziv po uvodnem porazu je bil imeniten

"Poraz z Nemci (0:3) je bil previsok. Fantje so odreagirali vrhunsko. Prvi polčas proti Angliji je bil igriv, drugi pameten. Opozarjam pa jih, da bo ta tekma najtežja," je previden Razdrh. Branjenje proti Angležem je nedvomno terjalo svoj davek, a 48-letni selektor zatrjuje, da je to na njegove varovance vplivalo zgolj blagodejno. "To bo tretja tekma v sedmih dneh, a zdi se mi, da so nogometaši še v boljšem stanju. Točka proti Angliji je absolutno pomagala pri regeneraciji. Imamo izvrstno zdravstveno službo, ki dela noč in dan. Po takšnem rezultatu je vse lažje, pripravljamo pa jih, da bo tretja tekma najpomembnejša. Poškodb in bolezni ni. Ne pričakujem, da se bo na začetku poznala utrujenost," je pojasnil.

O češki izbrani vrsti, ki je po dveh porazih brez možnosti za napredovanje, je govoril z izbranimi besedami. Dejal je, da so Čehi ne glede na stanje na lestvici favoriti za zmago. Kljub temu pa ima, opozarja Razdrh, tudi Češka svoje slabosti: "Vsaka reprezentanca jih ima. Fantom smo predstavili nekatere zadeve. Fizično so zelo močni, tu bomo morali biti vsaj enakovredni. Paziti bomo morali na tranzicijo. Brezglavo napadanje bi bila voda na njihov mlin. Nemci in Angleži so razkrili njihove slabosti, ampak to so Nemci in Angleži."

Andrej Razdrh in Jošt Pišek FOTO: NZS.si icon-expand

'Nismo v položaju, da bi gledali drugo tekmo' O tem, kaj potrebuje Slovenija za veliki met in napredovanje, smo že poročali. Veliko bo odvisno tudi od razpleta druge tekme. Če Anglija osvoji vsaj točko, potem je slovenskega upanja konec. Če pa Nemčija pride do tretje zmage, bo zelo pomembno, s kakšno razliko ji bo to uspelo. Visoka razlika bi bila voda na mlin Sloveniji. Razdrh je govoril tudi o tem, kaj pričakuje na derbiju skupine B, ki bo potekal istočasno kot srečanje Slovencev in Čehov v Dunajski Stredi (21.00).

"Gre za dva velikana evropskega nogometa z zgodovino in tradicijo. Tudi za njihovo nadaljevanje, kljub temu da sta oba že skoraj naprej, poraz ne bi bil dober. Mislim, da bo šlo za krasno tekmo. Angleži imajo super posameznike. Mislim, da bodo samo še stopnjevali svoje predstave. Nemci pa so med reprezentancami, ki so doslej pokazale največ," je nadaljeval Razdrh in nato še enkrat opozoril: "Nismo v položaju, da bi gledali drugo tekmo. Najprej moramo svojo dobiti. Mislim, da še nikoli nismo premagali Češke. Tudi nikoli še nismo zmagali na evropskem prvenstvu. Osnovni cilj je zmaga. Karkoli ostalo pa je samo še nadgradnja."

Pišek: Ta Euro je priznanje tudi za naše prvenstvo Pogovarjali smo se tudi z vezistom Joštom Piškom, ki je na obeh tekmah vstopil v drugem polčasu. V minuli klubski sezoni se je dokazoval v dresih Celja in Mure. Okusil je tudi slast igranja v Konferenčni ligi. Pravi, da se nivo na evropskem prvenstvu do 21 let vendarle močno razlikuje od domačega prvenstva. "Tukaj je vse hitrejše in močnejše. Ni časa za razmišljanje, razlika je zelo velika, ampak mislim, da smo se igralci iz prve lige zelo dobro prilagodili." Teh je v slovenski reprezentanci kar nekaj. Marko Brest (Olimpija) in Svit Sešlar, ki je bil iz Eyüsporja posojen v Celje, sta obe tekmi začela v prvi postavi. Dino Kojić (Olimpija), Martin Pečar (Bravo) in Pišek (Celje) so vstopili v drugem polčasu. Po mnenju slednjega je to dokaz, da naše prvenstvo vendarle ni tako nekvalitetno, kot izpostavljajo nekateri: "Zagotovo naša liga ni slabša. Mislim, da je malo podcenjena, ampak vseeno je kvaliteta tu večja," je še dodal vezist, ki je v zadnji sezoni prve lige zbral 21 nastopov.