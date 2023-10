Kekovi glavni orožji Šeško in Šporar od prve minute

Reprezentanci Slovenije sta se v tem kvalifikacijskem ciklu srečali že v drugem krogu, ko so bili z 2:0 boljši Finci. To pa je bil zaenkrat edini poraz Slovenije, ki ob štirih zmagah in remiju s 13 zbranimi točkami vodi v skupini H.

Začetna enajsterica Slovenije: Jan Oblak med vratnicama, Žan Karničnik, MihaBlažič, Jaka Bijol in Erik Janža v obrambi, Petar Stojanovič, Adam Gnezda Čerin, Timi Max Elšnik in Jan Mlakar v vezni vrsti ter Andraž Šporar in Benjamin Šeško v napadu.

Prvih enajst Finske: Lukas Hradecky v vratih, Arttu Hoskonen, Robert Ivanov in Leo Vaisanen na položaju osrednjih branilcev, Nikolai Alho in Jere Uronen kot krilna branilca, Kaan Kairinen in Ramus Schuller v vlogi defenzivnih vezistov, Benjamin Kallman in Glen Kamaa na krilih Teemu Pukki pa v konici napada.