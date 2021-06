Razigrani Slovenci na Bonifiki napolnili mrežo Gibraltarja

Za Izbrance selektorja Matjaža Keka je bila to zadnja tekma pred septembrskim nadaljevanjem kvalifikacij za svetovno prvenstvo 2022. Septembra bodo Slovenci doma igrali s Slovaško in Malto ter gostovali na Hrvaškem.

Slovenska vrsta je kljub dodobra spremenjeni postavi upravičila vlogo favorita proti skromnemu Gibraltarju. Reprezentanca z repa lestvice Mednarodne nogometne zveze ni bila dorasel tekmec slovenskim igralcem, ki so na obračunu iskali rešitve za nadaljevanje kvalifikacij za svetovno prvenstvo. Na prvi medsebojni tekmi z ekipo z juga Evrope, bržčas najslabšo, s katero se je Slovenija pomerila doslej, so že v prvem polčasu opravili svoje delo, v drugem pa ga dokončali. Ni ji sicer uspelo do rekordne zmage, ta je še vedno iz 8. februarja 1999, ko so Slovenci slavili s 7:0 proti Omanu, s šestimi zadetki razlike pa so doslej premagali še Islandijo 7. februarja 1996 (7:1) in San Marino 27. marca 2015 (6:0). Tudi za Gibraltar to ni bil rekorden poraz, tega še vedno drži Belgija iz avgusta 2017 (9:0).

Silovit uvod Slovencev

Slovenci so pričakovano hitro prevzeli pobudo,Leo Štulac je v 10. minuti že nevarno streljal, minuto zatem pa je za vodstvo poskrbel Andraž Šporar, ko je sam prišel pred vratarja gostov. Le malce zatem je Šporar iz ugodnega položaja streljal čez gol. V 14. minuti pa je Vid Belec ob lovljenju žoge odrinil Grahama Torillo, nakar so se sodniki odločili za najstrožjo kazen za Gibraltar. Izvedel jo je Kenneth Chipollina, izkazal pa se je slovenski vratar. Le malce zatem so gostje zapravili novo priložnost prek Torille.

Neizkoriščeni priložnosti Gibraltarja je v 17. minuti kaznoval Josip Iličić, ki je zadel s približno 20 metrov za 2:0. V 23. minuti je Iličić spet streljal, z roko pa je igral Jamie Bosio, nakar so se sodniki odločil za novo najstrožjo kazen. Z bele pike je streljal prav Iličić, toda vratar gostov Dayle Coleing je njegov ležeren strel obranil.

Ta se je izkazal tudi v 30. minuti po strelu Luke Zahovićamalce z desne strani, priložnosti Slovenije so se še naprej vrstile, v 34. minuti pa je Šporar iz bližine po Zahovićevi podaji z desne strani zadel za 3:0. Že na 4:0 je v 38. minuti povišal Jan Mlakar, ki je spet praktično sam prišel pred vratarja gostov.

V drugem polčasu je v 57. minuti po novi Zahovičevi podaji z desne pred golom spet zadel Iličić za 5:0, v 61. minuti pa jeJon Gorenc-Stanković po kotu z glavo dosegel svoj reprezentančni prvenec za 6:0. Kek je opravil številne menjave, kar pa se na igrišču ni posebej poznalo. Promet je bil še naprej pričakovano enosmeren, a s to razliko, da Slovenci niso bili posebej nevarni, tako da je končalo s pol ducata golov v mreži Gibraltarja.

Izid:

Slovenija- Gibraltar 6:0 (4:0)

Šporar 11., 34., Iličić 17., 57., Mlakar 38., Gorenc-Stanković 61.

Iličić je v 24. minuti zapravil 11-m

Chipolina (Gibraltar) je v 16. minuti zapravil 11-m

Izidi preostalih petkov prijateljskih tekem:

Ruanda - Srednjeafriška republika 2:0 (1:0)

Severna Makedonija - Kazahstan 4:0 (1:0)

Finska - Estonija 0:1 (0:0)

Kosovo - Malta 2:1 (1:1)

Latvija - Litva 3:1 (1:0)

Španija - Portugalska 0:0

Madžarska - Ciper 1:0 (1:0)

Ferski otoki - Islandija 0:1 (0:0)

Italija - Češka 4:0 (2:0)

Nigerija - Kamerun 0:1 (0:1)