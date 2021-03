Za slovo od domačega EP visok poraz Slovenije proti Italiji

Slovenski nogometaši so dvoboj sicer dobro odprli in imeli v prvih minutah pobudo, toda Italijani so že v 10. minuti prišli do vodstva. Po lepi akciji je po strelu Tommasa Pobege od daleč Igorju Vekiću v vratih Slovenije uspelo žogo ustaviti, Sven Šoštarič Karić pa jo je odbil le do Giulia Maggioreja , ki je z levico premagal Vekića.

"Fantje so bili zares motivirani, želeli so si zmage. Zares dobro smo se pripravili, a so se napake začele dogajati ena za drugo. Potem nam je padla samozavest in v nekem trenutku smo razpadli. Do konca smo se sestavili, kot se je dalo. Gremo naprej, 15 fantov se poslavlja od te generacije, prihodnje leto bo nova ekipa," se je v prihodnost zazrl nekdanji članski reprezentant, ki je na selektorskem stolčku nadomestil Primoža Gliho .

"Zadnja tekma je bila res pomembna, ker nam je omogočala napredovanja, a enostavno smo videli, kakšno individualno kvaliteto ima Italija. Čestitam in njim in Špancem za napredovanje. Mi smo naredili preveč individualnih napak, ki se na tem nivoju hitro kaznujejo," je tako po tekmi za RTV Slovenija dejal slovenski selektor Milenko Ačimović .

Nato so se Italijani pomaknili v obrambo, Slovenci pa so prišli do nekaj strelov. Zaletel je bil nenatančen z glavo, Adam Gnezda Čerin pa z levico od daleč. V 63. minuti je poskusil še Dejan Petrović , a zgrešil cilj.

Kljub trojni menjavi Slovenije na začetku drugega dela, so znova pretili Italijani in v 50. minuti povišali vodstvo. Vekić ni mogel ustaviti odličnega strela od daleč Patricka Cutroneja, ki je tako le prišel do drugega zadetka.

Taktika je zdržala le do vstopa Gomeza, ki se je izkazal za moža odločitve. Pri prvem golu mu je pomembno pomagal Ander Berrenetxea , ki je natančno podal z desne strani, pri drugem pa je Gomez po odlični kombinatoriki Špancev z močnim in natančnim strelom pokopal vse upe Čehov.

Napadalec španskega prvoligaša Levanteja je potrdil zaupanje selektorja mlade furie, ki ga je v tekmo poslal v 65. minuti. Štiri minute kasneje je svoje moštvo povedel v vodstvo, v 78. pa je postavil končni izid. Pred tem so Čehi ohranjali upanje za napredovanje z borbeno igro v obrambi. Špancem so sicer dovolili precej posesti, a malo pravih priložnosti, sami pa so s protinapadi iskali pot do španskih vrat.

Rezervist Gomez junak Španije za potrditev prvega mesta Ob visoki zmagi Italije nad Slovenijo v Mariboru je tekma v Celju ponudila priložnost Češki, da se z zmago presenetljivo prebije v četrtfinale prvenstva in izloči branilce naslova Špance. A tega slednji niso dovolili. Kljub manj prepričljivi predstavi v prvem polčasu, so Španci v drugem našli pot do zmage in potrditve prvega mesta v skupini proti disciplinirani Češki vrsti. Oba zadetka je dosegel Dani Gomez .

Nizozemska ujela zadnji vlak za četrtfinale

Nizozemski nogometni upi so si z zmago z 6:1 proti Madžarski v Szekesfehervarju zagotovili napredovanje med najboljših osem na evropskem prvenstvu do 21 let. Sogostiteljica Madžarska je turnir zaključila brez osvojene točke v skupini A.

Oranžni so po dveh remijih na zaključni tekmi skupinskega dela vendarle zabeležili prvo zmago na turnirju in s tem ujeli zadnji vlak za izločilne boje, ki bodo na vrsti od 31. maja do 6. junija. S kar 6:1 so bili boljši od domače izbrane vrste, kar pa je na koncu celo zadostovalo za prvo mesto v skupini.

Nizozemci so do pomembne zmage prišli v prepričljivem slogu. Od prvega do zadnjega sodniškega piska so bili gospodarji na igrišču, razmerje v strelih je bilo kar 26:6. A kljub številnim priložnostim so do vodstva v prvem polčasu prišli šele nekaj minut pred premorom, ko je v 42. minuti zadel Dani De Wit.

V drugem polčasu so Nizozemci vendarle potrdili svojo prevlado na zelenici in hitro prišli do neulovljive prednosti. Po golih Waymana Boaduja in Codyja Gakpoja je bilo v 58. minuti že 3:0.

Čeprav so Madžari po storjenem prekršku v kazenskem prostoru z bele točke znižali izid na 1:3 v 65. minuti, pa Nizozemci niso popuščali. V nadaljevanju so bili učinkoviti s svojimi priložnostmi in do konca tekme mrežo zatresli še trikrat: drugi svoj zadetek je dosegel Gakpo, mrežo pa sta zatresla še Sven Botman in Brian Brobbey.

Nizozemci so zaradi gol razlike skočili celo na prvo mesto v skupino pred Nemčijo, ki je na drugi tekmi skupine A v Budimpešti z Romunijo odigrala remi brez zadetkov. Tudi Romunija je skupinski del zaključila s petimi točkami, a je ob tem imela najslabšo gol razliko.