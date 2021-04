Slovenija izgubila eno mesto na Fifini lestvici

Mednarodna nogometna zveza je objavila novo jakostno lestvico. Na njej so na prvih šestih mestih ostale Belgija, Francija, Brazilija, Anglija, Portugalska in Španija. Italija pa je pridobila tri mesta in je zdaj sedma. Slovenija je izgubila eno mesto in je 63.

icon-expand Sandi Lovrić (na fotografiji levo) med kvalifikacijsko tekmo s Ciprom v Nikoziji. FOTO: AP Med tekmicami Slovenije v kvalifikacijah za svetovno prvenstvo 2022 je najvišje Hrvaška na 14. mestu, Slovaška je 36., Rusija 38., Ciper je 97., Malta pa 175. Lestvica Mednarodne nogometne zveze (Fifa): 1. (1) Belgija 1783 točk

2. (2) Francija 1757

3. (3) Brazilija 1743

4. (4) Anglija 1687

5. (5) Portugalska 1666

6. (6) Španija 1648

7. (10) Italija 1642

8. (7) Argentina 1642

9. (8) Urugvaj 1639

10. (12) Danska 1632

...

14. (11) Hrvaška 1606

...

36. (34) Slovaška 1475

...

38. (39) Rusija 1463

...

63. (62) Slovenija 1370

...

97. (100) Ciper 1241

...

175. (176) Malta 956