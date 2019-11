Slovenija izgubila EP in tudi Hotića: Nestrpno sem čakal ta trenutek

Kdo ve, kako močno bo slovenska reprezentanca na čelu s selektorjem Matjažem Kekom obžalovala odločitev Dina Hotića, da po dolgem čakanju na vpoklic obrne hrbet domovini in reprezentančno kariero posveti Bosni in Hercegovini. Po tem, ko je debitiral proti Lihtenštajnu in bil ob zmagi s 3:0 tudi blizu prvencu, je zdaj za slovensko izbrano vrsto izgubljen za vedno.

Hotić (na fotografiji) se je v zadnjih sezonah uveljavil v enega najboljših posameznikov slovenskega prvenstva. FOTO: Damjan Žibert Vratar Maribora Kenan Pirićje na kvalifikacijskem obračunu med Lihtenštajnom ter Bosno in Hercegovino igral vso tekmo in svojo mrežo ohranil nedotaknjeno, za vedno pa si bo obračun v Vaduzu zapomnil vezist slovenskih prvakov Dino Hotić. Ta je po odločitvi, da bo namesto Slovenije branil barve BiH, le dočakal prve minute v dresu "zmajev" pod taktirko selektorja Roberta Prosinečkega. TEKMA S tem, ko je vstopil v igro pred začetkom drugega polčasa, je odpadla tudi zadnja možnost, ki jo je za prepričevanje imel slovenski selektor Matjaž Kek, saj Hotić zdaj ne bo smel obleči nobenega drugega reprezentančnega dresa do konca kariere. Prosinečki, legendarni vezist zagrebškega Dinama, Crvene zvezde, Real Madrida, Barcelone, Seville, Portsmoutha in Olimpije je Hotića za drugi polčas v igro poslal namesto Harisa Duljevića. 'Nestrpno sem čakal na ta trenutek'

"Reprezentančni nastop pomeni uresničitev sanj vsakega nogometaša in veliko čast,"je ob povratku v Maribor vtise pred zaključkom jesenskega dela slovenskega prvenstva strnil Hotić. "Nestrpno sem čakal na trenutek, zelo sem vesel, da sem dobil priložnost in naredil nov korak v karieri. Dobro sem se pripravil, odigral en polčas, škoda, da nisem ob priložnosti, ki sem jo imel, zabil gol. To bi bil potem sanjski prvi nastop, toda vesel sem, da sem debitiral ob zmagi. Upam na nove nastope v prihodnjem letu, ko nas čaka zaključni turnir Lige narodov z možnostjo, da se uvrstimo na Euro." HOTIĆ BiH ima zaradi uspešnega nastopanja v lanski premierni izvedbi Lige narodov torej še eno priložnost, da si pribori premierni nastop na evropskem prvenstvu v družbi Slovaške, Irske in Severne Irske. Uvodni polfinalni obračun bodo doma odigrali proti Severnim Ircem, medtem ko bodo Slovaki gostili Irce. "Od prihoda iz Liechtensteina so misli spet le pri klubskih obveznostih. Pred nami je jesenski finiš, v katerem dobro vemo, kaj si želimo. Lepo je spet biti v družbi klubskih soigralcev in storili bomo vse, da bomo v nedeljo uspešni na zahtevnem gostovanju v Kidričevem," je še povedal Hotić.