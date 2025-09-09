Svetli način
Nogomet

'Slovenija je v treh dneh razpadla'

Basel, 09. 09. 2025 10.01 | Posodobljeno pred 1 uro

Avtor
J.B.
Komentarji
34

Optimizem, ki ga je na uvodu v kvalifikacije za svetovno prvenstvo vnesel remi s Švedsko (2:2), je ekspresno izpuhtel. Švicarji so v drugem krogu nemočni Sloveniji odčitali pravo lekcijo nogometa in vse tri zadetke dosegli že v prvem polčasu. Boli dejstvo, da kar dva po podajah iz kota. Čeprav ni skoparil s kritikami na račun svojih varovancev, je Matjaž Kek odgovornost prevzel nase.

Da bo točko s petkovega srečanja s Švedi potrebno nadgraditi in ob tem Švicarje na njihovem stadionu prisiliti v branjenje, je pred potjo v Basel poudarjal Matjaž Kek. Napovedoval je spremembe v začetni enajsterici, na koncu se je odločil le za eno – Žan Vipotnik je zamenjal Andraža Šporarja

Napovedi o pogumni, zbrani in nepopustljivi igri so ostale v sobi za medijske obveznosti. Še preden bi Slovenija prvič resneje pogledala proti nasprotnikovim vratom, je Švica že vodila s 3:0. In to predvsem zahvaljujoč neodločni obrambi, ki je kapetana Jana Oblaka večkrat pustila na cedilu. 

Preberi še Oblak soigralcem nalil čistega vina: Bili smo slabi, energija ni bila prava

"Čestitam Švici za več kot zasluženo zmago. Pokazala nam je, kako se da na enostaven in učinkovit način igrati nogomet. Slovenija je v treh dneh razpadla in pokazala povsem drugačen obraz kot proti Švedom. Ne smemo si dovoliti takšnih zadetkov, kot sta bila prva dva. Na trenutke je bilo zelo težko. Čez en mesec je nova tekma, treba bo pokazati karakter. Bilo je več kot slabo, tudi govorica telesa igralcev ni bila za reprezentančni dres. Švica je pokazala enostaven nogomet, ne rabiš stomilijonskih zvezd, da lahko prideš do dobrih izidov," je vtise po bolečem porazu strnil selektor. 

Statistika, ki priča o tem, kako nebogljena je bila Slovenija v Baslu.
Statistika, ki priča o tem, kako nebogljena je bila Slovenija v Baslu. FOTO: Sofascore.com

Odgovornost prevzel nase, čeprav ...

Čez dober mesec dni Slovenijo v tretjem krogu čaka zahtevno gostovanje na Kosovu, kjer se je v ponedeljek opekla Švedska. Kek je na novinarski konferenci po tekmi jasno poudaril, da nov zdrs ne pride v poštev. "V Prištini nas čaka tekma za biti ali ne biti. Če bomo pravi, potem lahko razmišljamo o čem večjem, sicer bomo morali začeti razmišljati o prihodnosti. Vsi, z mano na čelu, si moramo priznati, da to danes ni bilo dobro." 

Taktično se je slovenski selektor znova držal preverjenega recepta. Morda je odraz blede predstave brez prave energije tudi dejstvo, da prave rotacije ni bilo. Čeprav je odgovornost prevzel nase, bi težko dejali, da je za dva prejeta zadetka po podaji iz kotov kriv selektor oziroma njegov taktični načrt. 

"Najbolj jezen sem sam nase. Tako dolgo smo skupaj, da vsak od nas ve, kakšna je naša odgovornost in kdo jo nosi. Odgovornost pa je na koncu moja. V treh dneh smo videli dva različna obraza. Kot da si nočemo priznati, da lahko igramo samo na en način. Samo če damo vse od sebe, lahko razmišljamo o čem pozitivnem."

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

 

slovenija matjaž kek švica kvalifikacije svetovno prvenstvo
KOMENTARJI (34)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
JOSEPH HAYDN
09. 09. 2025 11.33
+1
Roko na srce je bilo tudi na euru več sreče kot pameti, da so prišli v osmino finala. Nobene igre, samo bunker in to je to
ODGOVORI
1 0
dule100
09. 09. 2025 11.32
+1
Enostavno ne razumem, da lahko en trener, izreče optimizem, po tekmi Slovenija: Švedska! Igrali so enako slabo, kot proti Švici! Samo nasprotnik je bil precej slabši! Rezultatu pa je botrovala sreča in ne dobra igra!
ODGOVORI
1 0
blackwizard
09. 09. 2025 11.28
+1
Kek ti izbiraš igralce, kaj zdaj jočeš?? Vedno igrajo eni in isti, pa sploh ne igrajo v klubih. Odstop!!
ODGOVORI
1 0
Panter 63
09. 09. 2025 11.19
+2
Castruma za trenerja.
ODGOVORI
2 0
JackRussell
09. 09. 2025 11.17
Naj vrnejo plačo in grejo na zavod. Kdo jim da tako plačo, ljudje garajo za drobiž po podjetjih. Sramota da se imajo za bogove in še bolj da jih imajo ljudje za bogove. Ukinit SNZ in denar porabiti za kaj bolj koristnega.
ODGOVORI
0 0
Kolllerik
09. 09. 2025 11.14
+3
Sramota! Drugega polcajta nisem več hotel niti videt.
ODGOVORI
3 0
RUBEŽ
09. 09. 2025 11.12
+2
Tako anemičnega in nezainteresiranega Keka še nisem videl. Kdo je delal analizo nasprotnika? Katastrofalno narejeno. Skratka, včeraj kolaps celotne ekipe. Od vodstva do igralcev.
ODGOVORI
2 0
gasilec78
09. 09. 2025 11.08
+3
Kakšen nogomet mi igramo, nikakršen smo zaostali krepko za časom. Naj si pogleda npr. Španijo, iz obrambe preko vezistov na bok ali preko vezistov v napad, nenehno tekanje odkrivanje podaje na prvo ali največ dva dotika, mi pa totalno brez idej nabijanje nekih dolgih žog v napad brez povezave igre. Ja nimamo takšnih igralcev delno razumem ampak spoštovani Kek treba je poskusit igrati in če sploh ne poskušiš potem pomeni da vse skupaj nima smisla. Postavit trenerja, ki jim bo vlil samozavest, da bodo poskusili igrati. Tudi Celjani nimajo zvezdnikov ampak oni igrajo, igrajo moderen nogomet in Rieri samo kapo dol.
ODGOVORI
3 0
NiGenocid
09. 09. 2025 11.07
+3
slovenci in nogomet so kot krava in sedlo; ne gre!
ODGOVORI
3 0
Wolfman
09. 09. 2025 11.02
+0
Vse po planu. To je le odraz stanja in odnosa v prvi slovenski nogometni ligi.
ODGOVORI
1 1
ata_jez
09. 09. 2025 10.51
+4
Po Švici - Kosovo. To je kot tiste 'najdi 5 razlik'?
ODGOVORI
4 0
NiGenocid
09. 09. 2025 11.07
+1
Res. Kot slovenija in Srbija; najdi 3 razlike.
ODGOVORI
2 1
Kriss-slo
09. 09. 2025 10.50
-4
to je posledica slovenske mentaliete..ista zgodba je bila par let nazaj z istim selektorjem..takrat so bili s samozavestjo na dnu..potem s eje vrnil iz poskodbe oblak ,prihajal je sesko..samozavest se je dvignila in so zaceli zelo dobro igrati...Z ISTIM SELEKTORJEM KI STE GA PRED TEM VI B..I MENJAVALI ...sedaj je bila ppdobna zgodba..ker se od nasih pricakuje vec je pritisk vecji..ker so svicarji nabili dobre kosovarje,se je nasim podzavestno vtisnil strah pred to tekmo..tekmo so v glavah ze zgubili pred tekmo..nobene veze nima selektor ce nimajo j..c..to je klasicna slo mentaliteta ko pod pritiskom ne funkcionera..in lepo smo videli kako ni bilo samozavesti..to se je kazalo kot brezvoljnost,brez energije..za povrhu so doloceni igralci izven forme..in vse to je zrusilo sistem igre..VI RES NIMATE POJMA KAJ GLEDATE..smo vidl v kosarki kako nimate pojma..in isti pametujete
ODGOVORI
1 5
Hc4life
09. 09. 2025 10.49
+5
Kako je pa kaj zadovoljen z svojim delom
ODGOVORI
5 0
bandit1
09. 09. 2025 10.50
+3
S plačo ja, delo pa pustimo.
ODGOVORI
3 0
aple2014
09. 09. 2025 10.48
+4
Sloveni pa nogomet je isto kot Afričani pa hokej
ODGOVORI
5 1
bandit1
09. 09. 2025 10.51
+2
Pazi sedaj si bo tudi Dubaj omislil hokejsko prvenstvo. Pokupili bodo upokojene igralce in bo.
ODGOVORI
2 0
the kop
09. 09. 2025 10.47
+3
Naše je povozil čas, smeškota pa nikjer, bo še naprej grel klopco v unitedu!!
ODGOVORI
3 0
energetik10
09. 09. 2025 10.51
+1
ne dolgo, kmal bo posojen ali prodan. Ni on kvaliteta in karakter za en Utd. Enako Bijol…
ODGOVORI
1 0
bandit1
09. 09. 2025 10.44
+2
Pri nas se dogaja da so nekateri šefi oziroma direktorji v javnih službah po 30 let in ne vidijo da ni nobenega napredka ampak samo nazadovanje. Enako je v športu do smrti in še naprej pa tudi če vse propade.
ODGOVORI
2 0
energetik10
09. 09. 2025 10.52
+1
točno tako, slovenc ni imel nikoli hrbtenice
ODGOVORI
2 1
Blue Dream
09. 09. 2025 10.39
+4
Če je vroči Svit Sesšlar ki ga mimogrede Albert Riera zelo ceni igral 5 minut na dveh srečanjih. Ampak Kek je bolj pameten oziroma njegov neskončni ego
ODGOVORI
4 0
Kriss-slo
09. 09. 2025 10.44
-2
odlocit se je moral za tekace ali umetnike..odlocil se je za tekace..pa ni ta seslar iz barcelone da je to ne vem kaj od igralca..on je prvo prepocasen oz neeksploziven..in za obrambo sigurno ni dobr..ce bi bil bi ga ze vabili mocnejsi klubi. igra pa v malo boljsi vaski ligi kot je nasa
ODGOVORI
1 3
Blue Dream
09. 09. 2025 10.47
+1
nehaj no sem spremljal vse tekme konferenčne lige prejšnjo sezono.Vedno je bil eden boljših na igrišču od obeh ekip
ODGOVORI
3 2
Castrum
09. 09. 2025 10.49
+1
@blue, s teboj se popolnoma strinjam.
ODGOVORI
3 2
Blue Dream
09. 09. 2025 11.04
+2
je igralec z potezo več oz igralec z dodano vrednostjo.Bil je tudi izbran za najboljšega mladega nogometaša prve lige in v Turčiji že daje gole
ODGOVORI
2 0
slayer2
09. 09. 2025 10.37
+10
Nič ni razpadla, to je pač kruta realnost!!!
ODGOVORI
10 0
levnuh, ne svecko
09. 09. 2025 10.37
+1
Matjaž - ek. Predvsem samo tvoja zasluga!!
ODGOVORI
3 2
Kriss-slo
09. 09. 2025 10.42
-1
evo spet so prlezl iz lukenj..neverjetno..teb so ze vsi po vrsti zaprl usta in se kar pametujes
ODGOVORI
1 2
Blue Dream
09. 09. 2025 10.35
+9
Mah že prvo tekmo so imeli malo sreče če smo odkriti
ODGOVORI
9 0
