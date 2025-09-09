Napovedi o pogumni, zbrani in nepopustljivi igri so ostale v sobi za medijske obveznosti. Še preden bi Slovenija prvič resneje pogledala proti nasprotnikovim vratom, je Švica že vodila s 3:0. In to predvsem zahvaljujoč neodločni obrambi, ki je kapetana Jana Oblaka večkrat pustila na cedilu.

Da bo točko s petkovega srečanja s Švedi potrebno nadgraditi in ob tem Švicarje na njihovem stadionu prisiliti v branjenje, je pred potjo v Basel poudarjal Matjaž Kek . Napovedoval je spremembe v začetni enajsterici, na koncu se je odločil le za eno – Žan Vipotnik je zamenjal Andraža Šporarja .

"Čestitam Švici za več kot zasluženo zmago. Pokazala nam je, kako se da na enostaven in učinkovit način igrati nogomet. Slovenija je v treh dneh razpadla in pokazala povsem drugačen obraz kot proti Švedom. Ne smemo si dovoliti takšnih zadetkov, kot sta bila prva dva. Na trenutke je bilo zelo težko. Čez en mesec je nova tekma, treba bo pokazati karakter. Bilo je več kot slabo, tudi govorica telesa igralcev ni bila za reprezentančni dres. Švica je pokazala enostaven nogomet, ne rabiš stomilijonskih zvezd, da lahko prideš do dobrih izidov," je vtise po bolečem porazu strnil selektor.

Čez dober mesec dni Slovenijo v tretjem krogu čaka zahtevno gostovanje na Kosovu, kjer se je v ponedeljek opekla Švedska. Kek je na novinarski konferenci po tekmi jasno poudaril, da nov zdrs ne pride v poštev. "V Prištini nas čaka tekma za biti ali ne biti. Če bomo pravi, potem lahko razmišljamo o čem večjem, sicer bomo morali začeti razmišljati o prihodnosti. Vsi, z mano na čelu, si moramo priznati, da to danes ni bilo dobro."

Taktično se je slovenski selektor znova držal preverjenega recepta. Morda je odraz blede predstave brez prave energije tudi dejstvo, da prave rotacije ni bilo. Čeprav je odgovornost prevzel nase, bi težko dejali, da je za dva prejeta zadetka po podaji iz kotov kriv selektor oziroma njegov taktični načrt.

"Najbolj jezen sem sam nase. Tako dolgo smo skupaj, da vsak od nas ve, kakšna je naša odgovornost in kdo jo nosi. Odgovornost pa je na koncu moja. V treh dneh smo videli dva različna obraza. Kot da si nočemo priznati, da lahko igramo samo na en način. Samo če damo vse od sebe, lahko razmišljamo o čem pozitivnem."