'Slovenija jim daje kruh', Bijol razočaran nad obnašanjem navijačev

Po bolečem porazu na domači tekmi proti Kosovu slovenski reprezentanti niso skrivali razočaranja. Poleg slabe predstave na terenu smo bili priča tudi nespoštljivosti "gostujočih" navijačev na tribuni. Žvižganje slovenski himni je prizor, ki smo ga videli že na gostovanju v Prištini.

Jaka Bijol je v izjavi po tekmi izrazil žalost in razočaranje nad obnašanjem kosovskih navijačev: "Težko je najti besede. Verjamem, da je težko regulirati prodajo vstopnic, kljub temu pa smo žalostni. Sploh, ko slišiš žvižge ob slovenski himni. Vsa čast njihovim navijačem, da so prišli v tako velikem številu. Veliko jih živi tukaj in jim Slovenija daje kruh, lahko bi pokazali več spoštovanja."

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

Vanja Drkušić je bil po porazu s Kosovom vidno razočaran. Ob spremljavi avtomobilskih hup, preko katerih so veselje izkazovali navijači Kosova, je obljubil, da se bo Slovenija pobrala po tem neuspehu: "Ob takem porazu je težko povedati kaj pametnega. Kosovo je bilo enostavno boljši nasprotnik.

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

Slovensko delo je še dodatno otežila izključitev Petra Stojanovića v 53. minuti. Nogometaš varšavske Legije je pičlih osem minut po vstopu v igro prejel drugi rumeni karton in predčasno zapustil igrišče. Tomi Horvat se z izključitvijo ni strinjal: "Že prvi karton mi je bil sumljiv, mislim, da je bil sodnik prestrog."

Tomi Horvat FOTO: Damjan Žibert icon-expand