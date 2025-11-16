Svetli način
Nogomet

'Slovenija jim daje kruh', Bijol razočaran nad obnašanjem navijačev

Ljubljana, 16. 11. 2025 11.18 | Posodobljeno pred 46 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
L.M. , S.V.
Komentarji
41

Po bolečem porazu na domači tekmi proti Kosovu slovenski reprezentanti niso skrivali razočaranja. Poleg slabe predstave na terenu smo bili priča tudi nespoštljivosti "gostujočih" navijačev na tribuni. Žvižganje slovenski himni je prizor, ki smo ga videli že na gostovanju v Prištini.

Jaka Bijol je v izjavi po tekmi izrazil žalost in razočaranje nad obnašanjem kosovskih navijačev: "Težko je najti besede. Verjamem, da je težko regulirati prodajo vstopnic, kljub temu pa smo žalostni. Sploh, ko slišiš žvižge ob slovenski himni. Vsa čast njihovim navijačem, da so prišli v tako velikem številu. Veliko jih živi tukaj in jim Slovenija daje kruh, lahko bi pokazali več spoštovanja."

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Vanja Drkušić je bil po porazu s Kosovom vidno razočaran. Ob spremljavi avtomobilskih hup, preko katerih so veselje izkazovali navijači Kosova, je obljubil, da se bo Slovenija pobrala po tem neuspehu: "Ob takem porazu je težko povedati kaj pametnega. Kosovo je bilo enostavno boljši nasprotnik.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Slovensko delo je še dodatno otežila izključitev Petra Stojanovića v 53. minuti. Nogometaš varšavske Legije je pičlih osem minut po vstopu v igro prejel drugi rumeni karton in predčasno zapustil igrišče. Tomi Horvat se z izključitvijo ni strinjal: "Že prvi karton mi je bil sumljiv, mislim, da je bil sodnik prestrog." 

Tomi Horvat
Tomi Horvat FOTO: Damjan Žibert

 Prav tako ga je razžalostila situacija ob terenu: "Res ni bilo vzdušja, kakršnega bi morali imeti v Sloveniji. Na tribunah bi morali biti v večini navijači naše reprezentance, ki bi nas podpirali. Mislim, da je bilo na tekmi več Kosovčanov kot Slovencev."

jaka bijol vanja drkušić tomi horvat slovenija kosovo
KOMENTARJI (41)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Castrum
16. 11. 2025 12.50
A se res lahko čudimo? Jugonostalgičnost v Sloveniji je tako v medijih kot na levem polu maksimalna! Ni zavesti do Slovenije. ...In to se odraža!
ODGOVORI
0 0
Trikrat cepljen
16. 11. 2025 12.50
Hrvate pa sovražimo, ker so nam najbolj podobni. Madžari, Hrvatje in Slovenci bi bili naj država, pa še kulturno smo si najbliže. Seveda Austrija spada v ta okvir, vendar nas nočejo, ker smo preveč kontaminirani z balkanom.
ODGOVORI
0 0
gullit
16. 11. 2025 12.50
To žvižganje me spominja na prihatelsko tekmo v Zagrebu leta 90 z Nizozemsko, kjer so domači navijači izžvižgali domačo himno. Ali pa leta 96 ko so nas za bezigray preglasili stevilcnoy močnejši navijači Bih. Po obeh teh tekmah je sledil reset, kar pričakujem tudi po tej sramoti v Stožicah.
ODGOVORI
0 0
2mt8
16. 11. 2025 12.48
+1
Slovenija jim daje socialo, oni pa jo še izžvižgajo. Zdaj jim bo Mesec dvignil socialo.
ODGOVORI
1 0
kokicas
16. 11. 2025 12.48
+1
To je pač njihova kultura, ki je na zelo nizkem nivoju kamorkoli gredo. Organizator bi moral pač odctranit osebe ki navijajo na napacnem delu sektorja in kažejo zastave pa kape in ostalo gostuječe reprezenance.
ODGOVORI
1 0
manga
16. 11. 2025 12.48
+3
Št. 1 je da je Kosovo nelegalni član Uefe in FIFE.Št. 2:Slovenija kot da bi prodala tekmo,kar tudi ni izključeno,Albanci so znani kot izredno dobri plačniki.ŠTt.3 : Ključni posrednik je tukaj Čeferin,ki že pred tekmo objema in kušuje predsednika kosovske nogometne zveze.Kek in Radenko morata ubogati in biti tiho.
ODGOVORI
3 0
realist135
16. 11. 2025 12.48
+3
sramota za NZS in organizatorje. kako so dovolili da je pol navijačev kosovarjev. Jest bi jih izgnal domov na Kosovo pa naj se tam izživljajo. Vsak prdec si v Sliveniji jemlje več pravic kot jih ima avtohtoni prebivalec Slovenije. Čas je da se naredi red v državi.
ODGOVORI
3 0
inside1
16. 11. 2025 12.46
+2
Saj gola sta celo tekmo bila tam dva.... Ne da gola ni bilo, sploh prave prilike niso imeli. To pa je velika razlika..... Kar se himne tiče, jo pač ne izzvižgaš, toliko spoštovanja je treba imeti.
ODGOVORI
2 0
Pamir
16. 11. 2025 12.45
+4
Kaj se čudite, kosofski šerif 3x premier Slovenije.Glede na to koliko ima podpornikov bo še četrtič.Slovenije ni več.
ODGOVORI
6 2
2mt8
16. 11. 2025 12.49
Tvoji pravoslavci in kosovarji se bodo sfajtali za Slovenijo, ko Slovencev več ne bo...
ODGOVORI
0 0
flexilbe principles
16. 11. 2025 12.45
+5
To je bila tekma med Srbi in Albanci.
ODGOVORI
5 0
Dragica Cegler
16. 11. 2025 12.45
Svetec 2021 A ti misliš da šipttarjibzivijobod pekarn.?
ODGOVORI
0 0
mojcd
16. 11. 2025 12.44
+0
Kosovcan zasluzi 200x manj kot nase superzvezde pa se borijo z manj kruha kot levi
ODGOVORI
1 1
pravica1
16. 11. 2025 12.46
+3
Ne pogovarjamo se o fuzbalu, nasi so bili neverjetno slabi, kosovarji so pa igrali. Govorimo o nespostovanju priseljencev do drzave, ki jih zivi.
ODGOVORI
3 0
vrzwta1
16. 11. 2025 12.44
+3
Zahvala gre našim pohlepnim izdajalskim politikom, ki za nekaj 100 ali 1000 eur podkupnine dovolijo da bo nasa drzava, ki so jo generacije postavile z zulji, postala drugo kosovo. Kot so albanci potihoma preplavili kosovo, bojo Slovenijo.
ODGOVORI
5 2
pravica1
16. 11. 2025 12.44
+7
Za zacetek za albance uvesti preizkus slovenscine, ce ne prestanejo imajo pa svojih enklav drugod dovolj. Diskriminatorno? Pa kaj potem.
ODGOVORI
7 0
mojcd
16. 11. 2025 12.44
Briga jih za to oni sonprisli po zmago in so jo tudi odnesli. Vam je treba zvizgat!
ODGOVORI
0 0
Malo_sutra
16. 11. 2025 12.43
-1
Bijol bodi sploh vesel da igras nogomet. Na tvojo kvaliteto sploh nevem kdo te drzi da sploh imas pogodbe v tem sportu.
ODGOVORI
1 2
Magic-G-spot
16. 11. 2025 12.43
+1
Novinarji bi morali do vodstva NSZ in zahtevat odstop sam kaj ko pa so isti in podpirajo vse to. Tile balkanci so cist brez sramu nesposobni. Pomembno je da so oblekce kravatice avtomobilcki in udobni stolcki. Vceraj so jim kosovarji postrelgli v vip lozah burek in kebab :) Ceferin Bratuskova in Han so bili vsi pokakani in so samo sline pozirali ampak se vedno ne dojemajo da vse propada cesarkoli se dotaknejo. Tam kjer ni korupcije in podkupnin dobivajo zausnice saj so kot receno za posteno vodenje cesarkoli totalno nesposobni. Vceraj so nas ponizali tako v Smucanju kot v nogometu kaj se zelite vec da dojamete ? Seveda bodo zdaj lepil clanke o vsem drugem kot pa da bi stopili do odgovornih. Se enkrat. Ste velika balkanska komunajzarska sramota in lepo pakujte kufre. V resnih drzavah taki delajo na gradbiscih proizvodnjah in ceste pometajo ne pa stolcki.
ODGOVORI
2 1
ivanović
16. 11. 2025 12.42
+0
slovenija daje kruh, reče futbalerček. A tebi pa ne daje kruh za te igrice?
ODGOVORI
3 3
Janez23
16. 11. 2025 12.42
+2
Skrajni levičarji na čelu z Tanjo Fajon, ki je odpravila vizume in poskrbela, da so Albanci preplavili celo Slovenijo, se lahko zahvalimo za žvižge ob slovenski himni. Sicer pa Fajonova pozna celo Albanijo, v centru Tirane ima "svoj" lokal imenovan Fajon, besedila slovenske himne pa še danes ne zna.
ODGOVORI
5 3
Kolllerik
16. 11. 2025 12.49
Važno, da ima tvoj šef taprav doktorat. Kako se sploh upaš oglašat
ODGOVORI
0 0
Svetec 2021
16. 11. 2025 12.42
+8
Slovenci stopimo skupaj in bojkotirajmo pekarne katere imajo kosovarji pol pa da vidimo kako bodo drugič žvižgali
ODGOVORI
9 1
Animal_Pump
16. 11. 2025 12.45
+3
Men ni jasno kdo tam sploh kupuje to nesnago z ogljikovimi hidrati pa nasičenimi maščobami?? Greš k mesarju...pa nabaviš zelenjavo pr kmetu...pa imaš hrano doma kot se zagre. Ne razumem, d afolk sploh hodi v te pekarne...tiste smeti kupovat.
ODGOVORI
3 0
Kolllerik
16. 11. 2025 12.49
Svetec 👍👍👍, točno tako
ODGOVORI
0 0
