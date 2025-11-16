'Slovenija jim daje kruh', Bijol razočaran nad obnašanjem navijačev

Jaka Bijol je v izjavi po tekmi izrazil žalost in razočaranje nad obnašanjem kosovskih navijačev: "Težko je najti besede. Verjamem, da je težko regulirati prodajo vstopnic, kljub temu pa smo žalostni. Sploh, ko slišiš žvižge ob slovenski himni. Vsa čast njihovim navijačem, da so prišli v tako velikem številu. Veliko jih živi tukaj in jim Slovenija daje kruh, lahko bi pokazali več spoštovanja."
Vanja Drkušić je bil po porazu s Kosovom vidno razočaran. Ob spremljavi avtomobilskih hup, preko katerih so veselje izkazovali navijači Kosova, je obljubil, da se bo Slovenija pobrala po tem neuspehu: "Ob takem porazu je težko povedati kaj pametnega. Kosovo je bilo enostavno boljši nasprotnik.
Slovensko delo je še dodatno otežila izključitev Petra Stojanovića v 53. minuti. Nogometaš varšavske Legije je pičlih osem minut po vstopu v igro prejel drugi rumeni karton in predčasno zapustil igrišče. Tomi Horvat se z izključitvijo ni strinjal: "Že prvi karton mi je bil sumljiv, mislim, da je bil sodnik prestrog."
Prav tako ga je razžalostila situacija ob terenu: "Res ni bilo vzdušja, kakršnega bi morali imeti v Sloveniji. Na tribunah bi morali biti v večini navijači naše reprezentance, ki bi nas podpirali. Mislim, da je bilo na tekmi več Kosovčanov kot Slovencev."
