Nogomet

Oblak: Ne bomo se 'zaleteli' od začetka, treba je igrati z glavo

Brdo pri Kranju, 14. 11. 2025 19.03 | Posodobljeno pred 1 uro

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
S.V. , STA
Komentarji
3

Slovenska nogometna reprezentanca se bo v soboto ob 20.45 v Stožicah na predzadnji tekmi kvalifikacij za svetovno prvenstvo pomerila s Kosovom. Slovenija bo nujno potrebovala zmago za ohranitev možnosti za preboj v dodatne kvalifikacije. Kljub temu kapetan Jan Oblak pred tekmo poudarja, da Slovenci od prve minute ne bodo igrali na glavo, ampak pametno z glavo.

V slovenskem taboru pred izredno pomembno tekmo sicer niso vsi stoodstotno pripravljeni. Selektor Matjaž Kek ne bo mogel računati na Benjamina Šeška, ki je na tekmi s Tottenhamom staknil poškodbo, in na suspendiranega Adama Gnezdo Čerina. Na četrtkovem treningu je dobil udarec Benjamin Verbič, nekaj težav z bolečino v kolenu pa ima tudi kapetan Jan Oblak, a ta pravi, da bo na tekmi dal vse od sebe.

"Želja je, da bi zmagali in verjamem, da nam to lahko uspe," je povedal slovenski vratar in nadaljeval: "Glede na število tekem ima vsak določene težave, tudi sam imam določene bolečine. V teh dneh smo poskusili to čim bolje pozdraviti, toda ni dvoma, da bom kljub bolečinam jutri dal sto odstotkov."

Preberi še Kek pred Kosovom: Pritisk je borba za življenje, to je le šport

Slovenija se je v Prištini predstavila v dobri luči, bila nevarnejši tekmec, a ni uspela kronati priložnosti. Tekma se je tako končala brez golov, Slovenci pa že več kot 180 minut čakajo na slavje ob doseženem zadetku. Vratar madridskega Atletica tudi tokrat pričakuje težko tekmo. 

Preberi še Janža: Če bomo 'jedli travo', bodo tri točke naše

"Vemo, da je Kosovo zelo dobro v protinapadih. A tudi v Prištini se nismo od začetka 'zaleteli', saj nismo sposobni take igre skozi celo tekmo. Treba je igrati z glavo. Zavedamo se, da potrebujemo tri točke, toda to ne pomeni, da bomo šli od začetka na glavo," je še povedal Oblak in poudaril, da med igralci vlada velika želja po nastopu na svetovnem prvenstvu. "Vemo, da je pred nami težka naloga, ampak dokler so možnosti, verjamem v to."

Predogled Slovenija - Kosovo
Predogled Slovenija - Kosovo FOTO: Sofascore.com

Slovenci so kvalifikacije začeli z remijem doma proti Švedski (2:2) in visokim gostujočim porazom proti Švici (0:3). Pretekli mesec sta nato sledila še remija v gosteh proti Kosovu in doma proti Švici, obe tekmi sta se končali brez zadetkov. 

nogomet slovenija kosovo oblak
KOMENTARJI (3)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Luigi Taveri II.
14. 11. 2025 20.06
Že vse kvalifikacije se ne zaletavamo
ODGOVORI
0 0
Free_Palestine
14. 11. 2025 19.47
+1
Hvala bogu da Smeško ne bo igral.
ODGOVORI
1 0
sloowner
14. 11. 2025 19.43
+1
čist obratno kot si povedal. Ravno zaleteti se boste moral od prve minute če hočete gole in zmagi. Z “glavo” igrate že celotne kvalifikacije zato pa ni golov
ODGOVORI
1 0
