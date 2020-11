Josip Iličić v 94. minuti Slovenijo popeljal do nove zmage

Slovenija je bila celotno tekmo v Stožicah boljša od Kosova, a so gostje kljub temu prvi prišli do zadetka, potem ko je v 58. minuti v polno meril Vedat Muriqi. A tudi prejeti gol varovance Matjaža Keka ni zmedel, saj so v nadaljevanju prek Jasmina Kurtića in Josipa Iličića prišli do popolnega preobrata. Zvezdnik Atalante je za zmago z bele točke zabil v 94. minuti.

icon-expand Jasmin Kurtić proslavlja zadetek za 1:1. FOTO: Miro Majcen Med enajsterico se je v vratih sprva znašel Jan Oblak, ki pa je na ogrevanju staknil poškodbo, zato ga je nadomestil Vid Belec. Pred njim je Matjaž Kek postavil štiri obrambne nogometaše, in sicer od desne proti levi Petra Stojanovića, Miho Mevljo,Miho Blažiča inJureta Balkovca. V vezni vrsti sta poleg odkritja prejšnjega reprezentančnega zbora Sandija Lovrića zaigrala še Jasmin Kurtić in Amedej Vetrih, od ofenzivnih nogometašev pa so tekmo začeli Josip Iličić, Damjan Bohar in v konici napada še Haris Vučkić. Kot prvi je bil v drugi minuti nevaren Bohar, ki je sprožil po visoki podaji Stojanovića, a je kosovska obramba strel nogometaša Osijeka uspela blokirati. V 17. minuti je imel Vučkić prvo pravo priložnost, ko je gostujoči vratarArijanet Murić prerano zapustil svoja vrata, strelec treh zadetkov proti Moldaviji izpred nekaj tednov pa tega ni uspel izkoristi s strelom z glavo. Je pa res, da je bil v trenutku strela precej oddaljen od vrat Kosova, tako da mu za zapravljeno niti slučajno ne gre zameriti. Kmalu zatem je slovenski napadalec dobil še drugo darilo, tokrat mu ga je podarila kosovska obramba, ki je nespametno izvedla prosti strel. 28-letni Vučkić je nato po preigravanju, ko je imel pred sabo še enega od branilcev gostov, sprožil nizek strel, s katerim pa Murić ni imel večjih težav. Do konca polčasa je Slovenija še naprej pritiskala, a je bil Murić vselej na mestu. Na preizkušnji je bil nekaj minut pred iztekom 45 minut, ko je po napadu na levi strani žogo preusmeril bočni branilec Mergim Vojvoda, a je kosovski vratar z odlično parado uspel razčistiti. Na drugi strani Kosovo pravih priložnosti v prvem delu sploh ni imelo. Dvakrat je z razdalje po samostojnem prodoru poizkušal razpoloženiEdon Zhegrova, ki pa Belca ni uspel resneje ogroziti. Na začetku drugega dela so Kekovi varovanci nadaljevali z diktiranjem tempa. Najlepšo priložnost je zapravil Lovrić, ki ni uspel kronati zares fantastične ekipne akcije, v kateri je žoga z desne strani prišla tik pred vrata gostov, kjer je Lovrić za las zgrešil. V 58. minuti pa je za zapravljeno prišla kazen. Iz praktično edine prave priložnosti Kosova v drugem delu je v polno meril zvezdnik rimskega Lazia Vedat Muriqi. a so se Slovenci na prejeti zadetek odlično odzvali. Le štiri minute kasneje se je v desnem kotu odlično znašel Iličić, ki je ob dveh nasprotnikih s petko iznajdljivo našel vtekajočega Stojanovića, ta pa je z ostro podajo zaposlil odkritega Kurtića, ki mu z neposredne bližine ni bilo težko zabiti za izenačenje. Do konca je Kek tudi z nekaterimi spremembami iskal zadetek za zmago. V 68. minuti je namesto Vučkića vstopil Andraž Šporar, v 87. pa namesto Lovrića Domen Črnigoj. In prav Šporar je imel prste vmes v akciji v sodnikovem podaljšku, ki je botrovala k najstrožji kazen. Napadalec Sportinga je iskal podajo, Amir Rrahmanipa je žogo ustavil na nedovoljen način z roko. Odgovornost nase je prevzel Iličić, ki je z izjemno natančnim strelom poskrbel za še četrto zmago Slovenije na peti tekmi v novi sezoni Lige narodov. O zmagovalcu naše skupine bo tako odločal sredin obračun z Grčijo, v katerem bodo Grki potrebovali vse tri točke, Sloveniji pa za prvo mesto zadošča remi. icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke 15. november, Liga narodov, liga C, skupina 3, izid: Slovenija– Kosovo2:1(0:0)

Kurtić 62. Iličić 94. (11-m); Muriqi 58. Slovenija: Belec, Balkovec, Mevlja, Blažič, Stojanović, Vetrih, Kurtić, Bohar, Lovrić, Iličić, Vučkić. Kosovo: Murić, Hadergjonaj, Aliti, Rrahmani, Vojvoda, Rashkaj, Kryeziu, V. Berisha, B. Berisha, Zhegrova, Muriqi.