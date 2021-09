Slovenija - Malta 1:0*

Slovenci imajo z Malto izvrstno razmerje na medsebojnih tekmah. Z njo so se nazadnje srečali v kvalifikacijah za SP 2018, takrat so zmagali z 1:0 v gosteh in z 2:0 doma. Ob tem ima Slovenija proti Malti še tri zmage in neodločen izid. Obenem je precej boljša tudi na lestvici Mednarodne nogometne zveze, saj je 66., Malta pa 177.

Toda sredina zmaga Malte proti Cipru, ki je Slovenijo premagal, je dovolj veliko opozorilo, da tekmeca ne gre jemati prelahko. To je večkrat poudaril tudi Kek. "To bo tekma, na kateri za nas šteje samo zmaga. Malta je nase opozorila že z remijem v Bratislavi, jasno je, da gre za organizirano ekipo. Na tekmi moramo biti agresivnejši, hitrejši, a tudi organizirani in strpni," je dan pred tekmo dejal Kek, ki bo lahko računal tudi na vrnitev Jasmina Kurtića po kazni zaradi kartonov.

Tekmo, na kateri bodo nogometaši pod Kekovim vodstvom skušali podaljšati niz nepremaganosti na domačih tekmah na deset, bodo sodili Latvijci Andris Treimanis, Haralds Gudermanis in Aleksejs Spasjonikovs.