'Slovenija mora vedno živeti za nogomet, ne samo ob velikih uspehih!'

Slovenija je v ponedeljek zvečer v Stožicah dobila tisto, kar si zasluži. Slovenska nogometna reprezentanca si je z zmago proti Kazahstanu priigrala uvrstitev na evropsko prvenstvo, ki se bo odvijalo prihodnje leto v Nemčiji. Vzdušje je bilo fantastično, stadion zapolnjen do zadnjega kotička. Atmosfera, ki smo je vajeni iz največjih nogometnih tekem, se je narisala tudi v Ljubljani. Po koncu tekme je slavila vsa Slovenija. Slavje se bo nadaljevalo tudi danes, ko se bodo nogometaši vsem navijačem poklonili na Kongresnem trgu. In tako naprej, vse do 14. junija, ko se bodo nogometaši podali v boj na velikem tekmovanju. Na tekmovanju, ki smo si ga tako želeli, ki se je zdelo tako daleč, a hkrati tako blizu. In sedaj je tu, Slovenija gre na Euro!

Slovenija gre naprej, je znamenita nogometna himna slovenske reprezentance. In ta je v ponedeljek v Stožicah odmevala na ves glas. Navijaško rajanje in vzdušje, ki so ga pripravili slovenski navijači, ni pustilo ravnodušnega nikogar. Še posebej pa ne nogometašev.

"Uživali smo celotno tekmo, res da je bila tekma zelo stresna, celoten dan se je tako vlekel. Navajeni smo sicer igrati ob takšnih terminih, toda danes se je tako vse vleklo. Toda zdaj je vse za nami, zadovoljni smo, to je bil naš cilj. Hvala še enkrat navijačem za to fenomenalno atmosfero. Igrali smo že pred 30.000 oziroma 40.000 ljudmi, toda kaj takšnega še nismo doživeli," je bil nad ponedeljkovim vzdušjem v Stožicah navdušen tudi Petar Stojanović. "Ko se zgodijo takšne stvari z reprezentanco, je to nekaj najlepšega na svetu. Tega ne moreš opisati. Tudi če bi osvojil Ligo prvakov, mislim, da ne bi bilo isto." Stojanović je še poudaril, da bi Slovenci morali podpirati reprezentanco v vseh obdobjih in ne samo v tistih zmagovalnih. Slovenski navijači so sicer najboljši na svetu, a po drugi strani tudi precej zahtevni: "Od prvega dne teh kvalifikacij smo se začutili tako z navijači kot tudi z mediji. Mislim, da je to ključno. Res bi prosil sedaj vse, da nadaljujemo v takšnem ritmu. Tudi če oziroma ko bodo rezultati slabi, Slovenija mora vedno živeti za nogomet. Ne samo takrat, ko je priložnost, da se na primer uvrstimo na evropsko prvenstvo. Slovenija naj živi za nogomet od prvega dne bilo katerih kvalifikacij, prijateljskih tekem in tako se bodo rezultati samo še večali.