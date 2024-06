Pragmatična Slovenija v polni zasedbi poletela proti Nemčiji

Slovenski nogometaši so danes popoldan odpotovali v Nemčijo, kjer bodo v pripravljalni bazi v Wuppertalu pilili še zadnje detajle pred tekmami z Dansko, Srbijo in Anglijo. Na krilih rekordne podpore si bodo skušali izboriti zgodovinsko napredovanje v izločilne boje. Matjaž Kek v svojem slogu poudarja pomen ekipnega duha in pragmatičnosti, ki bo dobilA prednost pred umetniškim vtisom. To pa ne pomeni, da trenutni izbrani vrsti manjka zvezdnikov. Benjamina Šeška bo spremljala celotna Evropa, vrnitev Josipa Iličića je ogrela srca nogometnih romantikov.

Zadnjo sredo v maju je selektor Matjaž Kek svoje varovance pozdravil na Brdu pri Kranju pred začetkom priprav na evropsko prvenstvo. Pred prvim treningom tistega toplega popoldneva, ki ga je s svojo prisotnostjo za kratek čas zmotil del slovenske politike, je selektor dobre pol ure odgovarjal na vprašanja predstavnikov medijev. Bilo nas je kakih 30, za slovenske razmere ogromno. Tako kot so v kvalifikacijah z odločnim pristopom navdušili njegovi varovanci, je Kek že uvodoma jasno dal vedeti, da ima v reprezentančnem okolju škarje in platno v svojih rokah. "Gledal bom, kamor bom jaz želel," je pol v šali pol zares odvrnil na prošnjo enega od novinarjev, ali bi lahko svoj pogled med odgovori usmeril v objektiv kamer.

Pragmatičnost – velika kvaliteta naše reprezentance Ko je bil led prebit, se je Kek hitro posvetil bolj resnim temam in jasno dal vedeti, kaj bodo v kakovostni skupini C glavne prednosti Slovenije, ki velja za outsiderja. "Če gledaš druge reprezentance, smo po številu nastopov še relativno zeleni. Ampak na to leporečje – mladi, atraktivni, zabavni – kar pozabite. Zanima me rezultat, kako bomo videti. Tudi če ne slišite radi, pragmatičnost je ena velikih kvalitet naše reprezentance." Pragmatičnost je beseda, ki jo (in smo jo že) v letošnjem poletju pogosto slišali iz ust slovenskega selektorja. Tako je bilo tudi v kvalifikacijah, ko se je odločil, da na predzadnji tekmi z Dansko odpočije Andraža Šporarja in Petra Stojanovića. Slovenija takrat brez dveh nosilcev ni bila konkurenčna, a je tri dni kasneje svojo nalogo v polni zasedbi dokončala proti Kazahstancem. Kek je na Brdu pri Kranju uvodoma pozdravil trideseterico nogometašev, na letalu za Nemčijo jih je bilo 26. Odpadli so vratar Matevž Vidovšek, osrednji branilec Žan Zaletel, precej presenetljivo vezist Fenerbahčeja Miha Zajc in napadalec Luka Zahovič.

Josip Iličić se je v dres s Triglavom na prsih vrnil v velikem slogu.

Bolgari poskrbeli za Kekovo nejevoljo, Armenci potrdili Iličića Kek je zadnje (taktične) odgovore pred potjo na Euro iskal na pripravljalnih tekmah z Armenijo in Bolgarijo. Prva je padla z 2:1, proti drugi je bilo 1:1, po čemer selektor ni skrival nezadovoljstva s predstavo nekaterih nogometašev. Je pa 62-letnega Mariborčana veselilo dejstvo, da so njegovi varovanci podaljšali niz zmag, ki zdaj traja šest tekem. Na zadnjih 12 obračunih je Slovenija le enkrat izgubila, na že omenjenem obračunu z Dansko, vmes pa so v Stožicah padli celo eni glavnih favoritov turnirja Portugalci. V 180 pripravljalnih minutah v Stožicah Slovenija ni navdušila, enako velja za precej skromno vzdušje. Navijačem bo zagotovo najbolj ostala vrnitev Josipa Iličića, ki se je po slabih treh letih znova našel na reprezentančnem spisku. Z mojstrskim golom proti Armeniji v prvi akciji po vstopu v igro pa je razblinil dvome, ali se bo na letalu za Nemčijo našel prostor zanj. "Je zlata vreden. Če bo joker s klopi ali ne, bo odločal selektor. Je pa škoda izgubljati besede. Že danes je pokazal, kaj nam lahko prinese. Prinaša mirnost, lahko zadrži žogo, razigrava soigralce. Zelo veseli smo," je po zmagi nad Armenijo o Iličiću povedal strelec prvega gola na tekmi Jan Mlakar.

Benjamin Šeško je bil s petimi goli najboljši strelec Slovenije v kvalifikacijah. Čeprav Kek nad njegovo novo pričesko ni bil navdušen, je jasno, od koga bo v napadu pričakoval največ. Šeško bo v konici najverjetneje sodeloval z Andražem Šporarjem, ki je bil edini strelec Slovenije proti Bolgariji.

Izstopa Šeško, a Kek poudarja, da moč Slovenije niso posamezniki 36-letni član Maribora, ki si je pot na Euro prislužil z odličnimi nastopi v domačem prvenstvu, je v tujih medijih poleg Benjamina Šeška prav gotovo najbolj izpostavljen slovenski reprezentant ta hip. Napadalec RB Leipziga se na Euro podaja brez zadetka v pripravljalnem obdobju, a je nemško prvenstvo sklenil v nizu sedmih tekem, na katerih se je vselej vpisal med strelce. S 50 milijoni evrov je trenutno daleč najvišje ocenjeni slovenski nogometaš, drugi je Jan Oblak z 28 milijoni. Kek pa kot vedno poudarja, da moč Slovenije ne leži v posameznikih, temveč ekipi: "Slovenija ni en igralec, je ekipa, prepričanje, samozavest, optimizem, da se lahko v Nemčiji nekaj naredi."

Petar Stojanović je na Brdo pri Kranju prišel rahlo poškodovan. Dolgo je vadil po prilagojenem programu, a zadnje informacije so vendarle pozitivne. Po vsej verjetnosti bo nared že za prvo tekmo z Dansko.

Nastavki za zgodovinski uspeh so pravi Če je bilo pred 24 leti lažje zaradi vseh okoliščin pozabiti na veliko zapravljeno priložnost, da bi Slovenija že ob debiju na velikih tekmovanjih napredovala iz skupine, je tokrat vendarle drugače. Kekova četa ima jasno razdelano hierarhijo, točno določene nosilce igre in dovolj kvalitete, da si priigra (vsaj) osmino finala. Več kot dobrodošlo in nezanemarljivo je tudi, da Kek ni prvič v selektorski vlogi na velikem tekmovanju. "Prepričan sem, da nas bo strokovni štab, ki že ima izkušnje z velikih tekmovanj, znal ustrezno nagovoriti in pripraviti, tako da se bo čutila pozitivna energija," je pred potjo v Nemčijo o "brzdanju" navdušenja in vznemirjenosti povedal Erik Janža. Keka dolgo skrbel zdravstveni karton, zadnje informacije vendarle pozitivne

Če Stojanović ne bo pravočasno nared, bo na njegovem mestu najverjetneje začel Tomi Horvat, za katerim je odlična sezona pri graškem Sturmu. 25-letnik je začel obe pripravljalni tekmi. Za mesto Mihe Blažiča v osrčju obrambe pa kandidirata Vanja Drkušić (proti Armeniji je odigral na visokem nivoju) in David Brekalo.

Zagotovo bo cilj lažje dosegljiv, če bo do prve tekme z Dansko (v Nedeljo v Stuttgartu) okreval Stojanović, nosilec igre in napadalno eden najbolj potentnih nogometašev. Zaradi poškodbe je dolgo vadil po prilagojenem programu, enako je veljalo za Miho Blažiča in Benjamina Verbiča. Kek je po tekmi z Bolgarijo celo namignil, da bo pred potjo v Nemčijo morda moral poseči po prisilnih spremembah, kar se na srečo ni zgodilo. Vsi trije so se v tem času že priključili običajnemu trenažnemu procesu. Odlična napoved torej za vse navijače, ki so razgrabili 36 tisoč vstopnic za tri tekme Slovenije v skupini C. Še več, po nekaterih podatkih naj bi v Nemčijo potovalo celo 50 tisoč Slovencev, kar bo najbolj množično navijaško romanje v zgodovini katerega koli športa. Nogometaši pa bodo storili vse, da se tudi s predstavami na igrišču vpišejo v zgodovino. Upamo in verjamemo, da jih ne bomo spremljali zgolj 270 minut ...

V pripravljalnem obdobju so za Slovenijo zadeli Jan Mlakar, Josip Iličić in Andraž Šporar.