Slovenija na krilih Luke Dončića boljša od Črne gore

Strelsko razpoložen je bil tudi Klemen Prepelič s 17 točkami (trojke 3:6, 5 podaj), po deset točk pa sta dodala Bine Prepelič (22 minut, trojke 2:3, 5 skokov) in Jordan Morgan (met 5:6).

Prvi strelec Slovenije je bil znova Luka Dončić , ki je dosegel trojnega dvojčka – 34 točk, 14 podaj in 13 skokov. Slovenski zvezdnik je igral skoraj 33 minut, iz igre je metal 11:21, trojke 4:11, proste mete 8:15, imel je eno ukradeno žogo, dve izgubljeni, nad njim pa so tekmeci naredili enajst osebnih napak. Tekmo je končal s statističnim indeksom 43.

Slovenija bo do uvodnega nastopa na SP proti Venezueli – v skupini sta še Gruzija in Zelenortski otoki – odigrala še tri prijateljske tekme. Naslednji konec tedna jo v Malagi čakata Španija in ZDA, 19. avgusta pa se bo v Tokiu srečala z Japonsko.

Slovenija je podobno kot na tekmah z Grčijo prikazala dobro igro v napadu in precej slabšo v obrambi. Tekmec jo je pričakovano nadigral pod obročema (42:33), dosegel je 13 trojk s skoraj polovično natančnim izvajanjem, imel pa je tudi dva igralca, ki sta dosegla več kot 20 točk (Vladimir Mihailović 26, Dino Radončić 21).

Na drugi strani je imela Slovenija predvsem Luko Dončića, ki je že v prvem polčasu dosegel 21 točk, bil pa je razpoložen tudi v zaključku tekme in tehtnico nagnil na domačo stran.

Po rezultatu 90:90 tri minute pred koncem je Dončić zadel prosti met in trojko ter v naslednjem napadu podal Jaki Blažiču za novo trojko in vodstvo 97:92. Usodo gostov, ki so bili nadomestni tekmec, potem ko je Hrvaška odpovedala nastop v Ljubljani, sta zapečatila Dončić 33 sekund pred koncem s trojko za 100:97 ter Klemen Prepelič z natančnim izvajanjem prostih metov.