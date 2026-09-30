Slovenija na zahtevni gostovanji brez Verbiča in Šporarja

Slovence po štirih osvojenih točkah na uvodnih dveh tekmah čakata preizkušnji v gosteh. V soboto se bodo v Luzernu pomerili s Švico, v torek pa še s Škotsko. Na pot bodo odšli brez Benjamina Verbiča in Andraža Šporarja , ki zaradi zdravstvenih težav ne bi mogla pomagati soigralcem.

Verbiča zaradi težav ni bilo v kadru že na domačih obračunih s Škotsko in Severno Makedonijo, Šporar pa je nastopil le proti Škotom. Kot so pojasnili pri NZS, bosta oba zaradi lažjih poškodb ostala doma. Slovenska reprezentanca se bo v Luzern odpravila v petek.

Slovenija je po dveh krogih na drugem mestu skupine B1. S štirimi točkami za dve zaostaja za vodilno Švico, ki bo njen naslednji tekmec. Škotska je tretja z eno točko, Severna Makedonija pa še ni osvojila nobene.