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Nogomet

Slovenija na zahtevni gostovanji brez Verbiča in Šporarja

Brdo pri Kranju, 30. 09. 2026 20.46 pred 19 minutami 1 min branja 1

Avtor:
S.V.
FOTOGALERIJA: Trening slovenske nogometne reprezentance pred tekmo s Severno Makedonijo

Slovenska nogometna reprezentanca bo oktobrski gostovanji v ligi narodov odigrala brez Benjamina Verbiča in Andraža Šporarja. Zaradi lažjih poškodb ne bosta na voljo za obračuna s Švico in Škotsko, je sporočila Nogometna zveza Slovenije.

Slovence po štirih osvojenih točkah na uvodnih dveh tekmah čakata preizkušnji v gosteh. V soboto se bodo v Luzernu pomerili s Švico, v torek pa še s Škotsko. Na pot bodo odšli brez Benjamina Verbiča in Andraža Šporarja, ki zaradi zdravstvenih težav ne bi mogla pomagati soigralcem.

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Verbiča zaradi težav ni bilo v kadru že na domačih obračunih s Škotsko in Severno Makedonijo, Šporar pa je nastopil le proti Škotom. Kot so pojasnili pri NZS, bosta oba zaradi lažjih poškodb ostala doma. Slovenska reprezentanca se bo v Luzern odpravila v petek.

Slovenija je po dveh krogih na drugem mestu skupine B1. S štirimi točkami za dve zaostaja za vodilno Švico, ki bo njen naslednji tekmec. Škotska je tretja z eno točko, Severna Makedonija pa še ni osvojila nobene.

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liga narodov slovenija verbič šporar

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KOMENTARJI1

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Barbato43
30. 09. 2026 21.05
Skoda teh verbicevih poskodb..po kvaliteti sigurno eden boljsih v slo nogometu..takrat sel k zelo mocnem dinamu iz kijeva ,katerega 90% reprezentantiv lahko samo sanja tak nivo..sporar isto kvaliteten..ne razumem kaj v rep dela nek zabukovnik..zgubljen cisto..janza isto povprecen..ta clovek vsako drugo podajo zaj...osvezitev je begic..ni blo sploh slabo proti ,sicer izredno, slabi makedoniji..v svici zmagat ne mormo ,ker ni dovolj kvalitete..ce pariramo bo cist ok..nujno rabimo seska..ne zaradi golov ,ampak tak igralec da ekipi 20% vec samozavesti..manjka nam se kaksen dominanten vezni igralec in potem lahko konkuriramo top ekipam..enostavno je pri podajah prevec napak..janza,karnicnik igra toplo hladno..vceraj slab 1 in dober 2. Polcas..
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