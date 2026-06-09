Slovenke tudi v šestem poskusu brez točke in tudi gola proti Nemkam

icon-chevron-right 1 19 icon-chevron-right Slovenija - Nemčija Aljoša Kravanja

Slovenija - Nemčija Aljoša Kravanja

Slovenija - Nemčija Aljoša Kravanja

Slovenija - Nemčija Aljoša Kravanja

Slovenija - Nemčija Aljoša Kravanja

Slovenija - Nemčija Aljoša Kravanja

Slovenija - Nemčija Aljoša Kravanja

Slovenija - Nemčija Aljoša Kravanja

Slovenija - Nemčija Aljoša Kravanja

Slovenija - Nemčija Aljoša Kravanja

Slovenija - Nemčija Aljoša Kravanja

Slovenija - Nemčija Aljoša Kravanja

Slovenija - Nemčija Aljoša Kravanja

Slovenija - Nemčija Aljoša Kravanja

Slovenija - Nemčija Aljoša Kravanja

Slovenija - Nemčija Aljoša Kravanja

Slovenija - Nemčija Aljoša Kravanja

Slovenija - Nemčija Aljoša Kravanja

Slovenija - Nemčija Aljoša Kravanja





































Slovenija je v dosedanjih petih kvalifikacijskih krogih v skupini A4 v ligi A zbrala tri točke. Ugnala je Avstrijo, dvakrat klonila pred Norveško, po enkrat pa pred Avstrijo in Nemčijo. To je pomenilo, da bi izbranke Saše Kolmana morale na zadnji tekmi ugnati Nemčijo, tretjo na svetovni lestvici, če bi se želele izogniti zadnjemu mestu in izpadu v ligo B.

Saša Kolman FOTO: Aljoša Kravanja

Da bo naloga zelo težka, so nakazale dosedanje medsebojne tekme. Nemčija, ki si je kot zmagovalka kvalifikacijske skupine že pred tem zagotovila nastop na SP, je namreč slavila na vseh petih medsebojnih obračunih, pri čemer Slovenke še niso dosegle gola, sama pa jih je zbrala 32.

Na prvi medsebojni tekmi v teh kvalifikacijah je bilo v Nemčiji 5:0 za gostiteljice. Tokrat je bil dvoboj bolj enakovreden, a se je vseeno končal s pričakovanim zmagoslavjem gostij. Kljub zadnjemu mestu v skupini bodo Slovenke jeseni možnost za igranje na SP 2027 imele še v dodatnih kvalifikacijah, ki bodo dale zadnjih sedem od skupno 11 evropskih udeleženk SP. Nanj so se ob gostiteljici Braziliji in Nemčiji prebile še Avstralija, Kitajska, Japonska, Severna Koreja, Filipini, Južna Koreja, Argentina, Kolumbija in Nova Zelandija.

Lara Prašnikar FOTO: Aljoša Kravanja

Slovenke so od začetka kazale dobro igro, v 19. minuti tudi zadele, a gol ni obveljal zaradi nedovoljenega položaja. V 28. minuti so imele domačinke novo izjemno priložnost, ko je v kazenskem prostoru neovirana Lara Prašnikar merila preveč po sredini vrat. Sledila sta nova nevarna strela Kaje Korošec in Izabele Križaj, toda v 40. minuti so iz svoje prve nevarne akcije Nemke povedle. Po kotu z desne strani je žogo proti mreži poslala Sarai Linder, Lara Prašnikar pa jo je ob poskusu izbijanja usmerila v lastno mrežo.

Slovenska vratarka Zala Meršnik je morala v drugem polčasu prvič posredovati v 49. minuti, minuto pozneje pa po strelu z razdalje žogo malce nespretno odbila predse, prestregla jo je Shekiera Martinez in podvojila prednost gostij. Te so znova zagrozile v 56. minuti, ko je iz bližine zgrešila Vivien Endemann, Zala Kuštrin je na drugi strani v 79. minuti zadela iz nedovoljenega položaja, to pa je bila ob strelu Melisse Kössler tudi zadnja nevarnejša akcija tekme. Svetovno prvenstvo bo med 24. junijem in 25. julijem 2027 v Braziliji. Na turnirju bo, tako kot leta 2023, sodelovalo 32 reprezentanc. Naslov svetovnih prvakinj branijo Španke. Izid, skupina D, 6. krog:

Slovenija - Nemčija 0:2 (0:1)

Linder 40., Martinez 50.