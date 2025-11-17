Slovenija po doseženih zadetkih v družbi eksotov

San Marino, Bolgarija, Luksemburg in Lihtenštajn. To je seznam evropskih reprezentanc, ki so v kvalifikacijah za svetovno prvenstvo dosegle manj zadetkov kot Slovenija (2). Razlogi, da bodo varovanci Matjaža Keka mundial prihodnje leto spremljali s kavča, so številni in večplastni. Prav gotovo pa je glavni kronična neučinkovitost pred vrati nasprotnika.

Gostovanje na Švedskem, ki ne odloča o ničemer, bo priložnost za preizkušanje novih napadalnih idej. FOTO: Damjan Žibert icon-expand

Slovenija je po porazu proti Kosovu (0:2) dokončno ostala brez možnosti za uvrstitev na svetovno prvenstvo. Še četrtič zapored se je naši reprezentanci zgodilo, da ni dosegla zadetka, pri čemer je bila na treh tekmah za vrata nasprotnika tudi povsem nenevarna. Izjema je le oktobrsko gostovanje na Kosovu, ko bi Benjamin Šeško in druščina enostavno morali izkoristiti vsaj eno od številnih lepih priložnosti za pomembno zmago. Poškodovani napadalec Manchester Uniteda bo kvalifikacije zaklučil brez zadetka. Odigral je štiri tekme, pričakovali smo veliko več, vendar je bila igra Slovenije brez njega še veliko bolj brezidejna. Žan Vipotnik in Andraž Šporar, ki Šeška običajno dopolnjujeta, sta skupaj na igrišču delovala povsem izgubljeno.

Vprašanje za milijon evrov: kje najti nogometaša z idejo?

Njuni soigralci so drug za drugim poudarjali, da bo v napadu nekaj zagotovo treba spremeniti. "Morali bomo biti bolj nevarni," je vsem vidno težavo izpostavil Tomi Horvat. Vanja Drkušić pa je dodal, da je morda še bolj kot v realizaciji problem v tem, da Slovenija trenutno sploh ne prihaja do priložnosti. Po številu strelov je Kekova četa na 47. mestu med 54 evropskimi reprezentancami v teh kvalifikacijah. Na petih tekmah so slovenski nogometaši skupaj 36-krat merili proti nasprotnim vratom.

Proti Kosovu je bilo znova jasno, da trenutni zasedbi na sredini manjka "fantazist" s potezo več. Nekdo, ki bi bil sposoben s preigravanjem ustvariti višek, iz katerega bi nato soigralcem pripravljal priložnosti. Od nogometašev, ki so v soboto začeli v prvi postavi, je takšnemu tipu igralca še najbolj podoben Tomi Horvat, ki si je sredi prvega polčasa tudi pripravil najnevarnejšo priložnost Slovenije na tekmi, ko je nevarno sprožil z roba kazenskega prostora.

Danijel Šturm je proti Švici prvič zaigral v prvi postavi članske reprezentance. FOTO: Luka Kotnik icon-expand

Eksprerimenta se nista odnesla

V iskanju napadalnih rešitev je Kek v teh kvalifikacijah dvakrat skušal presenetiti nasprotnika. Na gostovanju na Kosovu je od prve minute v igro poslal Nejca Gradišarja, ki pa je bil v dobri uri igre povsem odrezan od dogajanja. Nato je bil proti Švicarjem v ogenj od prve minute vržen Danijel Šturm, čigar hitrost bi lahko Sloveniji prišla prav igri protinapadov, a jih Švica ni dopustila veliko. Ko si je član Celja na začetku drugega polčasa privoščil nekaj manjših napak, ga je Kek hitro poklical na klop.

Svit Sešlar je lani navduševal v Konferenčni ligi, a v reprezentanci je njegova minutaža zelo omejena. FOTO: Profimedia icon-expand

Sešlar na pravo priložnost še čaka

Ob pogledu na rezervno klop hitro postane jasno, da Kek nima veliko nogometašev za reševanje neučinkovitosti. Zato še toliko bolj čudi, da več priložnosti ni dobil Svit Sešlar, lani prvi asistent Konferenčne lige. V močnem turškem prvenstvu je za Eyüpspor začel polovico tekem, v teh kvalifikacijah pa je igral vsega 85 minut, od tega le na eni tekmi (gostovanje na Kosovem) več kot osem.

Benjamin Verbič je proti Kazahstanu dosegel zadetek, ki je potrdil uvrstitev Slovenije na Euru. Na 64 tekmah za izbrano vrsto je sedemkrat meril v polno. FOTO: Damjan Žibert icon-expand

Verbič in Zajc prehitro odpisana?

Med igralce s potezo več brez dvoma sodi tudi Benjamin Verbič. Potem ko je ostal brez vpoklica za vseh osem tekem Lige narodov, je poleti na prijateljski tekmi proti Bosni in Hercegovini dosegel sijajen zadetek po samostojnem prodoru. Malo je nogometašev v naši reprezentanci, ki so sposobni česa takega. Kljub temu ga v kvalifikacijah sprva sploh ni bilo zraven. Edine minute je dobil na zadnji tekmi, ko je bil naknadno vpoklican namesto poškodovanega soimenjaka Šeška.

Miha Zajc od poletja lani ni več del reprezentančne zgodbe. FOTO: Profimedia icon-expand