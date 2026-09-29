Cesar za tekmo s Severno Makedonijo opravil tri spremembe

Selektor Boštjan Cesar je v primerjavi z dvobojem s Škoti v začetni postavi opravil tri spremembe. Na klopi za rezervne igralce so pristali Aljoša Matko , Andraž Šporar in Timi Max Elšnik , priložnost od prve minute pa so dobili Tjaš Begić , Žan Vipotnik ter Sandi Lovrić . Cesar je osvežil predvsem napad.

Slovenija je proti Škotski pokazala dva različna obraza. V prvem polčasu je bila podjetnejša, v drugem pa je popustila in za osvojeno točko potrebovala tudi razpoloženega Jana Oblaka . Cesar si želi, da bi njegova ekipa nocoj dobro predstavo ohranila dlje.

"Verjamem, da lahko to tekmo zmagamo, če bomo na pravi ravni ter fizično in mentalno pripravljeni," je dejal selektor pred drugim obračunom v štirih dneh.

Severna Makedonija je ligo narodov začela z domačim porazom proti Švici z 0:3, vendar Cesar v tem ne vidi razloga za sprostitev. "Makedonija v zadnjih letih igra dobro. Zasluženo je prišla v ligo B. Je dobra reprezentanca z vrhunskimi posamezniki. Tekma ne bo niti malo lažja kot proti Škotski," opozarja.