Cesar za tekmo s Severno Makedonijo opravil tri spremembe

Začetni postavi Slovenije in Severne Makedonije:
Selektor Boštjan Cesar je v primerjavi z dvobojem s Škoti v začetni postavi opravil tri spremembe. Na klopi za rezervne igralce so pristali Aljoša Matko, Andraž Šporar in Timi Max Elšnik, priložnost od prve minute pa so dobili Tjaš Begić, Žan Vipotnik ter Sandi Lovrić. Cesar je osvežil predvsem napad.
Slovenija je proti Škotski pokazala dva različna obraza. V prvem polčasu je bila podjetnejša, v drugem pa je popustila in za osvojeno točko potrebovala tudi razpoloženega Jana Oblaka. Cesar si želi, da bi njegova ekipa nocoj dobro predstavo ohranila dlje.
"Verjamem, da lahko to tekmo zmagamo, če bomo na pravi ravni ter fizično in mentalno pripravljeni," je dejal selektor pred drugim obračunom v štirih dneh.
Severna Makedonija je ligo narodov začela z domačim porazom proti Švici z 0:3, vendar Cesar v tem ne vidi razloga za sprostitev. "Makedonija v zadnjih letih igra dobro. Zasluženo je prišla v ligo B. Je dobra reprezentanca z vrhunskimi posamezniki. Tekma ne bo niti malo lažja kot proti Škotski," opozarja.
Podobno razmišlja Jaka Bijol. "V ligi B ni lahkih nasprotnikov, enako velja za Makedonce, četudi se proti Švici niso ravno proslavili. Znova pričakujem težko tekmo," je povedal slovenski branilec. Zaveda se tudi, kaj bi pomenile tri točke: "Šlo bi za korak v pravo smer, ki si ga vsi želimo."
Slovenci bodo torej lovili prvo zmago v skupini B1 in bolj konstantno predstavo kot proti Škotski. Tekma v Stožicah se bo začela ob 20.45.
Izid, liga narodov, skupina B1, 2. krog:
20.45 Slovenija – Severna Makedonija -:- (-:-)
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