Nogomet

Slovenija pod Kekom in Cesarjem: 'Novi selektor zagovarja drugačen način igre'

Ljubljana, 27. 03. 2026 11.51 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
M.J. B.B.
Vanja Drkušić pred obračunom z Anglijo

Slovenska članska nogometna reprezentanca je odpotovala v Budimpešto, kjer jo čaka prvi preizkus v novem ciklu pod vodstvom novega selektorja. Slovence čakata tekmi z Madžarsko in Črno goro. Na teh ne bo poškodovanih Jana Oblaka in Benjamina Šeška, ki sta bila te dni na Gorenjskem, a sta se zdaj poslovila od soigralcev in bosta okrevanje nadaljevala v svojih klubih, Atleticu Madridu in Manchester Unitedu.

  Miha Zajc o vabilu Boštjana Cesarja
    Miha Zajc o vabilu Boštjana Cesarja
  Iz 24UR: Zbor slovenske nogometne reprezentance
    Iz 24UR: Zbor slovenske nogometne reprezentance
  Boštjan Cesar na novinarski konferenci
    Boštjan Cesar na novinarski konferenci
  Iz 24UR: Boštjan Cesar tudi uradno na slovensko klop
    Iz 24UR: Boštjan Cesar tudi uradno na slovensko klop

Vzdušje v reprezentanci je po besedah igralcev zelo pozitivno, kar se odraža tako na treningih kot tudi izven igrišča. Vanja Drkušić poudarja, da je prihod novega strokovnega vodstva prinesel svežo energijo. "Dobro se počutim, zadovoljen sem nad potekom treningov pod vodstvom novega strokovnega vodstva. Z vsakim novim selektorjem pride val nove pozitivne energije. Jasno je, da pride do sprememb in to se pozna na treningih, na sestankih kot tudi med bivanjem v hotelu," je za uradno spletno stran NZS dejal Drkušić. 

Preberi še Tekmi sta prijateljski, a Slovenci bodo igrali 'smrtno resno'

Branilec izpostavlja tudi spremembe v načinu igre, ki jih uvaja selektor. "Drugačen je način igre, ki ga zagovarja selektor. Gre za nove zahteve v okviru posameznih linij. Od nas obrambnih igralcev zahteva, da igramo več z žogo in si več upamo. Potreben bo čas, da se vsi privadimo na te nove zahteve." Ob tem dodaja, da je priprava na treninge zelo natančna. "Pred vsakim treningom v slačilnici dobimo načrt treninga, tako da se lahko dobro pripravimo."

Vanja Drkušić
Kljub bližajoči se tekmi z Madžarsko je fokus trenutno predvsem na lastni igri. "Z Madžari se še nismo ukvarjali, trenutno je fokus na nas, kako bomo mi izgledali na igrišču. Analiza še sledi." Drkušić verjame, da ima reprezentanca jasno izhodišče za uspeh. "Vse mora izhajati iz dobre obrambe, mislim da je to ključ vsega. Naši napadalci so v dobri formi in prepričan sem, da bomo gol dosegli."

bibaleze
Portal
Tudi ta zvezdnik bo kmalu postal očka
Zvezdnica že drugič postala mama, tokrat nosečnosti ni skrivala
Zvezdnica že drugič postala mama, tokrat nosečnosti ni skrivala
Mami, zakaj mi ne zaupaš? Temna plat digitalnega nadzora
Mami, zakaj mi ne zaupaš? Temna plat digitalnega nadzora
Znana hrvaška pevka bo kmalu postala babica
Znana hrvaška pevka bo kmalu postala babica
zadovoljna
Portal
Kate Middleton je nosila plašč s prav posebnim pomenom
Dnevni horoskop: Ovni bodo nemirni, strelce srce vleče v novo smer
Dnevni horoskop: Ovni bodo nemirni, strelce srce vleče v novo smer
5 trendi balerink, ki jih bomo nosile v letošnjem letu
5 trendi balerink, ki jih bomo nosile v letošnjem letu
Tako je videti Zala Djuric po porodu
Tako je videti Zala Djuric po porodu
vizita
Portal
27-letnici je srce zastalo med spanjem, partner ji je rešil življenje
To je razlog, zakaj imaš napihnjen trebuh
To je razlog, zakaj imaš napihnjen trebuh
Multivitamini in staranje: raziskava kaže na počasnejše biološke procese
Multivitamini in staranje: raziskava kaže na počasnejše biološke procese
Čustveno prenajedanje: zakaj nastane in kako ga lahko obvladate brez občutkov krivde
Čustveno prenajedanje: zakaj nastane in kako ga lahko obvladate brez občutkov krivde
cekin
Portal
Kako proizvajalci omejujejo življenjsko dobo naprav?
Barcelona: pripravite se na višje stroške potovanja
Barcelona: pripravite se na višje stroške potovanja
Krakov z mesečnimi stroški 1423,12 evra na vrhu lestvice
Krakov z mesečnimi stroški 1423,12 evra na vrhu lestvice
Šef Shella svari: Evropa v prihajajočih tednih pred energetsko krizo
Šef Shella svari: Evropa v prihajajočih tednih pred energetsko krizo
moskisvet
Portal
Navada, ki je Dicka Van Dykea pripeljala do 100 let
Genetska odpornost proti arzenu v Argentini, ki vzbuja zanimanje znanstvenikov
Genetska odpornost proti arzenu v Argentini, ki vzbuja zanimanje znanstvenikov
Zakaj imajo morski ježki bodice
Zakaj imajo morski ježki bodice
Cunami 'slopa' je tu
Cunami 'slopa' je tu
dominvrt
Portal
Revolucionaren trik za čist WC brez kapljice klora
Barvna kombinacija, ki bo glavni hit pri notranji opremi v letu 2026
Barvna kombinacija, ki bo glavni hit pri notranji opremi v letu 2026
Kreativni DIY velikonočni projekti, ki bodo očarali vaše goste
Kreativni DIY velikonočni projekti, ki bodo očarali vaše goste
Po razhodu ostala brez doma – danes živi na razpadajočem čolnu
Po razhodu ostala brez doma – danes živi na razpadajočem čolnu
okusno
Portal
Recept bralke Alme: ta razkošna sladica je popoln hit
Ne pokvarite velikonočne šunke: 5 napak, ki jih delamo vsi
Ne pokvarite velikonočne šunke: 5 napak, ki jih delamo vsi
7 živil, ki imajo več beljakovin, kot si mislite
7 živil, ki imajo več beljakovin, kot si mislite
Ta kviz razkrije, kako dobro poznaš svojo hrano
Ta kviz razkrije, kako dobro poznaš svojo hrano
voyo
Portal
Rocky 3
Kmetija
Kmetija
Priscilla
Priscilla
Spor v družini Beckham
Spor v družini Beckham
