Slovenija pod Kekom in Cesarjem: 'Novi selektor zagovarja drugačen način igre'

Vzdušje v reprezentanci je po besedah igralcev zelo pozitivno, kar se odraža tako na treningih kot tudi izven igrišča. Vanja Drkušić poudarja, da je prihod novega strokovnega vodstva prinesel svežo energijo. "Dobro se počutim, zadovoljen sem nad potekom treningov pod vodstvom novega strokovnega vodstva. Z vsakim novim selektorjem pride val nove pozitivne energije. Jasno je, da pride do sprememb in to se pozna na treningih, na sestankih kot tudi med bivanjem v hotelu," je za uradno spletno stran NZS dejal Drkušić.

Branilec izpostavlja tudi spremembe v načinu igre, ki jih uvaja selektor. "Drugačen je način igre, ki ga zagovarja selektor. Gre za nove zahteve v okviru posameznih linij. Od nas obrambnih igralcev zahteva, da igramo več z žogo in si več upamo. Potreben bo čas, da se vsi privadimo na te nove zahteve." Ob tem dodaja, da je priprava na treninge zelo natančna. "Pred vsakim treningom v slačilnici dobimo načrt treninga, tako da se lahko dobro pripravimo."

Vanja Drkušić FOTO: Luka Kotnik