Velika zmaga Slovenije: v Stožicah padli Poljaki

V prvih minutah srečanja je bilo moč čutiti nekaj živčnosti predvsem z naše strani. V četrti minuti je Aljaž Struna v skoku storil prekršek nadRobertom Lewandowskim, zaradi česar je prejel rumeni karton. Četa Matjaža Keka si je prvo priložnost priigrala v 11. minuti, ko je z roba kazenskega prostora nevarno zapretil Josip Iličić, a je bil Lukasz Fabianski priseben in mu je strel uspelo ubraniti. Sledile so minute, ko si nobena od ekip ni pripravila omembe vredne priložnosti. ‘Jojo’ se je na sredini prvega dela znašel v lepi poziciji za strel, a mu je v ključnem trenutku spodrsnilo. Kmalu zatem je Andraž Šporar z lepo potezo iz igre vrgel obrambo Poljske, žal pa mu nato ni uspela podaja do Iličića, saj jo je prestregel Fabianski. Slovenija je še naprej vršila visok ritem igre, v katerem si gostje pravih priložnosti niso uspeli pripraviti. Miha Mevljain Struna sta dobro pazila na Lewandowskega, ki je bil kar nekoliko odrezan od igre. Nagrada za garanje v obrambi je prišla v 35. minuti, ko je bil po podaji s kota na pravem mestu prav že omenjeni Struna. Veliko zaslug za zadetek gre pripisati tudi Šporarju, ki je sprva priigral kot, nato pa z lepo podajo z glavo še asistiral poznejšemu strelcu. Poljaki se po zadetku še niso dobro pobrali, ko je Slovenija znova zapretila. Prvi zvezdnik naše reprezentance Iličić je izvrstno preigraval na sredini igrišča, lepo zaposlilPetra Stojanovića, ki je poslal ostro žogo v osrčje kazenskega prostora, kjer pa je Benjaminu Verbiču zmanjkalo prostora za boljši zaključek. Do konca prvega polčasa se stanje na igrišču ni več spreminjalo. Poljaki so imeli malenkost več žoge v svojih nogah, a jim nikakor ni uspelo pripraviti kaj omembe vrednega.

Slovenija - Poljska

V uvodu v drugi polčas je Slovenija nadaljevala delo iz prvih 45 minut. Narekovala je visok tempo, ki nikakor ni ugajal favoriziranim gostom. Prvi je nevarno zapretil Jasmin Kurtić, ki je sprožil za malenkost mimo gostujočih vrat. Sledile so minute zatišja, ki jih je s sijajno akcijo presekal dvojec Iličić–Šporar. Prvi je s podajo v slogu največjih svetovnih mojstrov sijajno zaposlil nekdanjega napadalca Olimpije, ki je bil v samem zaključku akcije zelo iznajdljiv in je Fabianskemu žogo med nogama poslal za hrbet.

Ko ima hudič mlade, jih ima veliko, pravi slovenski pregovor, ki je v petkovem večeru še kako veljal za Poljake. Lewandowskemu in druščini igra nikakor ni stekla, za povrh pa je goste dodatno razburila sporna sodniška odločitev takoj po drugem zadetku naše izbrane vrste. Kamil Grosickije namreč zabil zadetek, ki pa ga je glavni sodnik Sergej Karasjov razveljavil na veliko začudenje poljske klopi. Do konca srečanja si gostje kljub pritisku večje priložnosti niso več pripravili. Slovenska obramba je ostala zbrana in je tako še drugič zaporedoma mrežo uspela ohraniti nedotaknjeno.



Keku so taktične zamisli več kot očitno uspele, saj je naša izbrana vrsta zopet spominjala na tisto izpred desetih let, ko ji je nazadnje uspela uvrstitev na veliko tekmovanje. Stojanović je odigral svojo najboljšo tekmo v reprezentančnem dresu, na levi strani obrambe pa se je ob odsotnosti Bojana Jokića izkazal Jure Balkovec. Svoje je k zmagi pripomogel tudi borbeni Roman Bezjak, ki je na stožiški zelenici pustil srce in dušo. Jan Oblak večjega dela tokrat ni imel, a je bil, ko je bilo to najbolj potrebno, vselej na pravem mestu. Tekmo si bo verjetno za vedno zapomnil tudi Šporar, ki je po skoraj treh letih čakanja končno prišel do reprezentančnega zadetka pred domačimi navijači.



Pred naslednjo tekmo v kvalifikacijah, ko v Stožice prihaja Izrael, je Kekova četa skočila na tretje mesto v skupini G. Za drugouvrščenimi Avstrijci Slovenija zaostaja le za točko, medtem ko imajo Izraelci isti točkovni izkupiček.



Lestvica