Slovenija pred zahtevno nalogo v Glasgowu

Našo izbrano vrsto čaka pomemben obračun na kultnem stadionu Hampden Park v Glasgowu, kjer ji bo nasproti stala Škotska. Na zadnjem obračunu v Stožicah so Škoti pokazali, da so čvrst, fizično izjemno zahteven in nepopustljiv tekmec. Slovenci so se morali za osvojeno točko močno potruditi, za končnih 0:0 pa je bil z odličnimi obrambami znova zaslužen tudi kapetan Jan Oblak.
Kljub zahtevni nalogi pa v slovenskem taboru pred gostovanjem vlada pozitivno vzdušje. Pomočnik selektorja Bojan Jokić se zaveda kakovosti škotske reprezentance in zahtevnosti igranja na njihovih tleh, a poudarja, da se mora Slovenija osredotočiti predvsem nase.
"Vemo, kaj nas čaka v Glasgowu. Ni enostavno tam igrati. Vedno govorimo, da je treba preživeti prvih 15 minut. Ampak treba je igrati svojo igro, se ukvarjati s sabo. Razpored ni enostaven. Videti moramo, kdo bo optimalno pripravljen. Za Škotsko je plus, da igra doma, toda mi se moramo obnašati enako tako doma kot v gosteh. Če ekipa želi doseči velike stvari, mora imeti prepoznaven slog igre in, seveda, načrt za vsako tekmo," je dejal Jokić.
Škoti so v soboto v Skopju z 2:0 premagali Severno Makedonijo in se s tem po štirih odigranih tekmah izenačili s Slovenijo pri štirih točkah. Edini poraz so doživeli doma proti stoodstotni Švici, ki jih je odpravila s 3:0. Škotska pa bo proti Sloveniji oslabljena, saj je branilec Scott McKenna na zadnji tekmi prejel rdeči karton in bo moral pomemben obračun izpustiti.
"Mislim, da bo trda tekma na dobrem stadionu z dobrimi navijači. Zanimivo bo. Veliko bo odvisnega od nas. Na prejšnji tekmi smo trpeli v drugem polčasu, kar moramo izboljšati in zdržati na visoki ravni več časa. Vemo, da bo težko, sploh na začetku. Oni bodo samozavestni po zmagi, tako da moramo zdržati prvi nalet in izkoristiti prvo priložnost," je dejal strelec slovenskega zadetka v Švici Žan Vipotnik.
Slovenijo po gostovanju v Glasgowu čakata še zadnji tekmi skupine B1. Najprej bo 13. novembra doma gostila Švico, nato pa bo 16. novembra gostovala še pri Severni Makedoniji.
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