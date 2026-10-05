Slovenija pred zahtevno nalogo v Glasgowu

Našo izbrano vrsto čaka pomemben obračun na kultnem stadionu Hampden Park v Glasgowu, kjer ji bo nasproti stala Škotska. Na zadnjem obračunu v Stožicah so Škoti pokazali, da so čvrst, fizično izjemno zahteven in nepopustljiv tekmec. Slovenci so se morali za osvojeno točko močno potruditi, za končnih 0:0 pa je bil z odličnimi obrambami znova zaslužen tudi kapetan Jan Oblak.

Kljub zahtevni nalogi pa v slovenskem taboru pred gostovanjem vlada pozitivno vzdušje. Pomočnik selektorja Bojan Jokić se zaveda kakovosti škotske reprezentance in zahtevnosti igranja na njihovih tleh, a poudarja, da se mora Slovenija osredotočiti predvsem nase.

"Vemo, kaj nas čaka v Glasgowu. Ni enostavno tam igrati. Vedno govorimo, da je treba preživeti prvih 15 minut. Ampak treba je igrati svojo igro, se ukvarjati s sabo. Razpored ni enostaven. Videti moramo, kdo bo optimalno pripravljen. Za Škotsko je plus, da igra doma, toda mi se moramo obnašati enako tako doma kot v gosteh. Če ekipa želi doseči velike stvari, mora imeti prepoznaven slog igre in, seveda, načrt za vsako tekmo," je dejal Jokić.