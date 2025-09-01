Slovenija pričela priprave za tekmi s Švedsko in Švico

Na Gorenjskem je med drugim tudi že Timi Max Elšnik , ki ostaja pri Crveni zvezdi, potem ko se je zdelo, da bo prestopil v turški Trabzonspor. Slovenski vezist pravi, da je želja po preboju na SP velika. "Po dolgih letih smo igrali na evropskem prvenstvu in vsem nam, ki smo to doživeli, so sanje zaigrati še na svetovnem prvenstvu. Gledali smo SP 2010, se zaljubili v nogomet in hočemo spisati podobno pravljico."

Ob Švici, ki je 19. na lestvici Mednarodne nogometne zveze Fife, Švedski (29.) in Sloveniji (50.) je v skupini B še Kosovo (95.). Zmagovalec skupine si bo priigral neposredno pot na SP, drugouvrščeni pa bo šel v dodatne kvalifikacije.

"Zahtevna in izenačena skupina, kjer lahko vsak vsakemu jemlje točke. Konstantnost bo ključnega pomena. Ni sicer velesile, kot so Španija, Nemčija in druge, bo pa zelo izenačeno. Zelo pomembno bo, kako bomo odprli kvalifikacije s tema dvema zahtevnima tekmama. Verjamem, da bomo uspešni," je poudaril Elšnik, ki sicer ni najbolj zadovoljen s svojo formo glede na težave poleti s poškodbami, tako da pravi, da potrebuje še nekaj časa za raven, ki jo je kazal v prejšnji sezoni.

Slovenski branilec Vanja Drkušić prav tako izpostavlja zahtevnost skupine. "Zelo zahtevna skupina, enakovredna. Za začetek pričakujemo dve težki tekmi v Ljubljani in Švici. Treba se je dobro pripraviti in analizirati tekmece," je povedal Drkušić.