Nogomet

Slovenija pričela priprave za tekmi s Švedsko in Švico

Brdo pri Kranju, 01. 09. 2025 19.16 | Posodobljeno pred 12 dnevi

Avtor
S.V. , STA
Slovenska nogometna reprezentanca je na Brdu pri Kranju začela priprave na prvi tekmi kvalifikacij za svetovno prvenstvo 2026. V petek bo v Stožicah gostovala Švedska, v ponedeljek pa bodo izbranci Matjaža Keka igrali v Baslu proti Švici. S seznama je odpadel Jon Gorenc Stanković, prihajata pa Jan Mlakar in Adrian Zeljković.

Na Gorenjskem je med drugim tudi že Timi Max Elšnik, ki ostaja pri Crveni zvezdi, potem ko se je zdelo, da bo prestopil v turški Trabzonspor. Slovenski vezist pravi, da je želja po preboju na SP velika. "Po dolgih letih smo igrali na evropskem prvenstvu in vsem nam, ki smo to doživeli, so sanje zaigrati še na svetovnem prvenstvu. Gledali smo SP 2010, se zaljubili v nogomet in hočemo spisati podobno pravljico."

 

Ob Švici, ki je 19. na lestvici Mednarodne nogometne zveze Fife, Švedski (29.) in Sloveniji (50.) je v skupini B še Kosovo (95.). Zmagovalec skupine si bo priigral neposredno pot na SP, drugouvrščeni pa bo šel v dodatne kvalifikacije.

"Zahtevna in izenačena skupina, kjer lahko vsak vsakemu jemlje točke. Konstantnost bo ključnega pomena. Ni sicer velesile, kot so Španija, Nemčija in druge, bo pa zelo izenačeno. Zelo pomembno bo, kako bomo odprli kvalifikacije s tema dvema zahtevnima tekmama. Verjamem, da bomo uspešni," je poudaril Elšnik, ki sicer ni najbolj zadovoljen s svojo formo glede na težave poleti s poškodbami, tako da pravi, da potrebuje še nekaj časa za raven, ki jo je kazal v prejšnji sezoni.

Slovenski branilec Vanja Drkušić prav tako izpostavlja zahtevnost skupine. "Zelo zahtevna skupina, enakovredna. Za začetek pričakujemo dve težki tekmi v Ljubljani in Švici. Treba se je dobro pripraviti in analizirati tekmece," je povedal Drkušić.

Tekma s Švedsko, ki ima v svojih vrstah tri izvrstne napadalce z Viktorjem Gyökeresom, Alexandrom Isakom in Anthonyjem Elango, bo v petek ob 20.45 v Stožicah, s Švico, ki ima tudi na voljo številne uveljavljene nogometaše vključno z napadalno usmerjenimi Breelom Embolom, Danom Ndoyejem in Noahom Okaforjem, pa v ponedeljek ob 20.45 v Baslu. Oktobra bodo Slovenci igrali v gosteh proti Kosovu in doma proti Švici, novembra pa doma s Kosovom in v gosteh s Švedsko.

Alexander Isak in Viktor Gyökeres
Alexander Isak in Viktor Gyökeres FOTO: Profimedia

Slovenija se je s Švedsko nazadnje merila septembra 2022 in v gosteh igrala 1:1, nekaj mesecev pred tem pa je doma izgubila z 0:2. Pred tem je imela proti Švedom še po en neodločen izid in poraz. S Švico pa se je skupno merila že devetkrat, proti njej pa ima dve zmagi, neodločen izid in šest porazov.

Seznam Slovenije za prvi kvalifikacijski tekmi:

- vratarji: Jan Oblak (Atletico Madrid), Igor Vekić (Vejle), Martin Turk (Estoril);

- branilci: Petar Stojanović (Legia Varšava), Jaka Bijol (Leeds), Jure Balkovec (Fatih Karagumruk), Žan Karničnik (Celje), Erik Janža (Gornik Zabrze), David Brekalo (Orlando City), Vanja Drkušić (Zenit), David Zec (Holstein Kiel);

- vezisti: Adam Gnezda Čerin (Panathinaikos), Sandi Lovrić (Udinese), Timi Max Elšnik (Crvena zvezda), Tomi Horvat (Sturm Gradec), Dejan Petrovič (Rijeka), Tamar Svetlin (Korona Kielce), Svit Sešlar (Eyupspor), Jan Mlakar (Amiens), Adrian Zeljković (Viktoria Plzen);

- napadalci: Andraž Šporar (Alanyaspor), Benjamin Šeško (Manchester United), Žan Vipotnik (Swansea), Danijel Šturm (Celje).

nogomet slovenija kvalifikacije za sp matjaž kek
KOMENTARJI (1)

borjac
02. 09. 2025 10.25
+3
SREČNO SLOVENIJA !!!!!
