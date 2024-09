Slovenski nogometaši so na lestvici Mednarodne nogometne zveze (Fife) pridobili mesto in so sedaj 51. Med prvo deseterico ni sprememb, vodi Argentina pred Francijo in Španijo. Najvišje uvrščena ekipe iz skupine B3 Lige narodov, v kateri po dveh krogih vodi Slovenija, je Avstrija, ki je ostala na 22. mestu. Norveška je pridobila tri mesta in je 47., Kazahstan pa je ostal na 109. mestu.