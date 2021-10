Slovenija proti Malti rešuje kvalifikacije za SP

Slovenija se bo po Malti merila še z Rusijo, in sicer v Mariboru. Rusija je na lestvici Mednarodne nogometne zveze 37., Slovenija 64., Malta pa 171. Z Rusijo se je Slovenija v teh kvalifikacij že pomerila v gosteh in izgubila z 1:2, Malto pa je v začetku septembra doma premagala z 1:0. V skupini H po šestih krogih vodita Hrvaška in Rusija s po 13 točkami, Slovaška jih ima devet, Slovenija sedem, Malta in Ciper pa po štiri.

Slovenija v skupini H za vodilnima Hrvaško in Rusijo, ki sta zbrali po 13 točk zaostaja zaostaja za štiri točke. Na tretjem mestu z devetimi točkami se nahaja Slovaška. Zmaga na Malti je za Slovence torej ključna, če želijo ohraniti možnosti za uvrstitev na svetovno prvenstvo v Katarju. Pomembnosti srečanja se dobro zaveda tudi branilec Empolija Petar Stojanović: "Pomembne so samo tri točke. Motivirani smo in dali bomo vse od sebe. Potrudili se bomo pokazati vse, kar znamo. Predvsem želimo dokazati sebi, da lahko igramo dobro. Mogoče je bilo okoli nas malo preveč negativnosti v zadnjem času. Mislim, da imamo kakovost in to smo pokazali v teh kvalifikacijah. Zadnjo tekmo proti Hrvaški smo sicer izgubili, ampak to je za nami in dokazati se moramo predvsem sami sebi."