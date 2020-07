Tabor v sodnikovem podaljšku potrdil obstanek

Goste je v 32. minuti v vodstvo popeljalMario Babić. Hrvaški reprezentant je v polno zadel po strelu z roba kazenskega prostora. Domače je v 51. minuti v igro vrnil Milan Milanović, ki je bil najvišji po podaji iz kota. Triglav je nato krenil po vse tri točke, ki bi ga obdržale v realnem boju za neposredni obstanek v ligi, nalogo svoji ekipi pa je v 84. minuti znatno otežil Marko Babić. 23-letnik je nespametno štartal s podplatom na enega od gostujočih nogometašev, sodnik Slavko Vinčićpa mu je upravičeno pokazal drugi rumeni karton. Do konca Triglavu ni uspelo priti do krvavo potrebnega zadetka, na drugi strani pa je za Tabor v sodnikovem podaljšku zabilKarolis Laukžemis, s čimer so Kraševci uradno potrdili obstanek med elito.

Triglav je v nadaljevanju prvenstva, ki je bilo v marcu prekinjeno zaradi novega koronavirusa, osvojil le štiri točke na osmih tekmah in z 31 točkami zasedajo deveto mesto. Šest več jih imajo na osmem mestu Domžale, Tabor pa je s 40 ob boljšem medsebojnem izkupičku že nedosegljiv na sedmem mestu.

Prva liga, 12. julij, rezultati:

Triglav – Tabor 1:2(0:1)

Milanović 51., Babić 32., Laukžemis 90.

Maribor – Celje

Olimpija – Aluminij