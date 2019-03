Kekova četa tudi na drugi tekmi kvalifikacij kljub prevladi do remija

Akcijo za prvi zadetek Slovenije je v 34. minuti na polovici Makedoncev začel Josip Iličić, Andraž Šporar je v dvoboju z enim od Makedoncev ostal čvrst na desni strani in z natančno podajo zaposlil Miho Zajca. Ta je z glavo natančno poslal žogo v nebranjeni del mreže Makedoncev. V 44. minuti je imela Slovenija znova lepo priložnost, Zajc je sebično sprožil s kakšnih 12 metrov, v precej lepšem položaju sta bila Šporar in Rene Krhin, a se Primorec ni odločil za podajo. Tudi Makedonci so v prvem polčasu imeli svoje priložnosti, a Oblaku ni bilo treba posredovati. Prvič je Goran Pandev, drugič pa Enis Bardhi.

Severni Makedonci so v drugem polčasu hitro izničili prednost, potem ko je napako na desni strani obrambe storil Petar Stojanović. Žoga je po posredovanju Krhina prišla na nogo Bardhija, ki je rutinirano premagal Jana Oblaka ter izenačil na 1:1. V 55. minuti bi Slovenci znova lahko povedli, znova je bila v akciji naveza Šporar-Zajc, a je po strelu Zajca z glavo, toda eden od makedonskih branilcev je žogo z glavo še uspel preusmeriti v kot, s čimer je rešil vodstvo Slovenije. Severna Makedonija se je v zadnjih 20 minutah osredotočala predvsem na branjenje rezultata, Matjaž Kek pa se je odločil, da bo zadetek iskal tudi z rezervistoma Robertom Berićem (vstopil namesto podajalca Šporarja) in Domnom Črnigojem (vstopil namesto Benjamina Verbiča). Pomagal ni niti vstop Luka Zahovića v 90. minuti tekme, Severni Makedonci so s trdno in čvrsto obrambo zlahka zadržali vse napade slovenske izbrane vrste.

TEKMA

Makedonci so statistično gledano bili slabši nasprotnik. Slovenija je dominirala v posesti žoge (61:39 %), imela šest strelov v okvir vrat, Makedonija le dva. A usodna je bila napaka obrambe na začetku drugega polčasa, ko je zaspal Stojanović. Tako bo podobno kot v Izraelu točka za Slovenijo precej bolj grenka kot za nasprotnika.

LESTVICA