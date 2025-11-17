Svetli način
Nogomet

'Nisem se počutil kot heroj ob uspehih in ne počutim se, da me je treba izgnati'

Solna, 17. 11. 2025 19.09

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 3 min
Avtor
S.V. , STA
Komentarji
11

Slovenska nogometna reprezentanca bo v torek ob 20.45 igrala še zadnjo tekmo kvalifikacij za svetovno prvenstvo 2026. Slovenci nimajo več možnosti za preboj na mundial, si pa želijo popraviti slab vtis dosedanjega dela kvalifikacij, v katerem so še brez zmage. To je poudaril tudi selektor Matjaž Kek, ki je na Švedskem spregovoril tudi o svoji prihodnosti.

Slovenci bodo na Švedskem igrali brez Jana Oblaka, ki je zaradi poškodbe že končal kvalifikacije, in Petra Stojanovića, ki je na tekmi proti Kosovu dobil rdeči karton. Že pred tem so ostali tudi brez Benjamina Šeška, ki je staknil poškodbo na tekmi s Tottenhamom.

"To je zaključek kvalifikacij, ki si ga nismo želeli. Jasno je, da je pri vseh prisotno veliko razočaranje. Nogomet pa se igra naprej. Dobro je, da je jutri že nova tekma. Tekmeca poznamo, saj smo v zadnjem času nekajkrat igrali z njim. Naredili bomo vse za boljši izid," je na novinarski konferenci na Švedskem uvodoma povedal selektor Matjaž Kek.

Matjaž Kek
Matjaž Kek FOTO: Luka Kotnik

Ta se je ozrl na težave v kadru, a poudaril, da bodo začetno ekipo postavili po današnjem treningu in jutri dopoldan. "Pri tem pa se pokaže priložnost za pogled naprej. Seveda v takšnih okoliščinah manjka kakšen igralec zaradi kartonov ali poškodb, ampak sam razmišljam, kako narediti igralce boljše, in tako bo tudi jutri."

Kljub temu se je dotaknil še razočaranja po slabi predstavi in porazu proti Kosovu, a dodal: "Slovenski nogomet res ne more na vsaki dve leti računati na veliko tekmovanje, ampak kakšen cilj pa naj si postaviš pred začetkom kvalifikacij? Zdaj je treba narediti vse, da se čim prej stabiliziramo in ne ponovimo slabih stvari," meni Kek, ki se zaveda minusov v igri, tudi pomanjkanja zadetkov. Slovenija namreč ni zadela na zadnjih štirih tekmah.

Preberi še Slovenija po doseženih zadetkih v družbi eksotov

"Ko na toliko tekmah ne daš gola in ko preizkusiš toliko napadalcev ter ne prideš do želenega, razmišljaš, kaj je šlo narobe. Mislim, da nam ni treba preveč pametovati. Dali smo premalo golov, izkoristili smo premalo priložnosti, v nekih delih smo tudi težko prihajali do priložnosti. Ampak treba je gledati naprej, da stabiliziramo ekipo in naredimo nogomet spet zanimiv in konkurenčen. Hitro bodo nove kvalifikacije," je povedal Kek.

Keku se kmalu izteče pogodba

Še enkrat več je odgovornost za neuspešne kvalifikacije prevzel nase, a pristavil, da bodo ti fantje nosili breme tudi v prihodnosti. Pri tem se je dotaknil tudi svoje, saj se mu kmalu izteče pogodba. "Nisem se počutil kot heroj ob uspehih, niti se ne počutim kot tisti, ki ga je treba izgnati. Ob pravem času in na pravem mestu boste dobili informacije, trenutno pa me zanima le jutrišnja tekma," je še povedal.

Poudaril je, da mora slovenski nogomet še bolj stremeti k zmagovalni miselnosti. "Naučiti se moramo biti skromni, ampak željni zmagovanja, dokazovanja."

Graham Potter
Graham Potter FOTO: AP

Slovenija se je s Švedsko, ki jo po novem vodi Anglež Graham Potter, srečala petkrat, trikrat je remizirala, dvakrat pa izgubila.

Slovenci so kvalifikacije začeli z remijem doma prav proti Švedom (2:2) in visokim gostujočim porazom proti Švici (0:3). Pretekli mesec sta nato sledila še remija v gosteh proti Kosovu in doma proti Švici, obe tekmi sta se končali brez zadetkov, v soboto pa so doma doživeli debakl proti Kosovu z 0:2. 

slovenija švedska nogomet kvalifikacije za sp kek drkušić
KOMENTARJI (11)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Janez23
17. 11. 2025 19.40
Če bi se Golob vsaj 5% toliko potrudil kot Kek, Slovenija vseeno ne bi prišla na svetovno prvenstvo, bi pa bilo vzdušje v Sloveniji in v Stožicah slovensko, ne pa albansko.
ODGOVORI
0 0
SAKOSAKO
17. 11. 2025 19.38
Večina selektorjev, trenerjev je samo odstopilo pri še manjših neuspehih! Problem je tudi, ker pri Keku ni nekega znanja za v naprej saj ga je povozil čas. Upam, da bo imel ja...jca in odstopil sam! Aja, pa Mijatovića naj vzame s seboj!!!
ODGOVORI
0 0
štajerc65
17. 11. 2025 19.37
+1
Eni so odstopali za krajo paštete. Tu pa celo Slovenijo spraviš v sramoto pa ne bi odstopil ali kaj? To leti tudi na NZS.
ODGOVORI
1 0
Hames
17. 11. 2025 19.37
Kek bo šel težava pa bo stala. Mi imamo v slovenskem nogometu generalni problem same organizacije NZS, ki ne deluje načrtno s svojimi selekcijami. Majhni smo, nimamo velikega bazena igralcev in če se nočemo zadovoljiti z velikimi tekmovanji na 10 let bo treba spremeniti sistem oz ga ustvariti, ker trenutno ga žal nimamo. Avstrijci so ga ustvarili, potrebovali so sicer nekaj let, sedaj pa so konstantno kvalitetna reprezentanca. Mi pa se tolčemo po prsih ko se mlada reprezentanca uvrsti na veliko tekmovanje. Ja in? Koga briga. Pa zna recimo kateri izmed teh mladih reprezentantov takoj vskočiti v taktično postavitev članske reprezentance? Ne.
ODGOVORI
0 0
Panter 63
17. 11. 2025 19.35
-1
Vi vsi kateri zahtevate njegov odstop napišite samo enega kandidata da ga nadomesti. Samo enega.
ODGOVORI
0 1
Klovni...
17. 11. 2025 19.37
+1
Cesar pride.... 🙃
ODGOVORI
1 0
štajerc65
17. 11. 2025 19.35
+1
Ni potrebe da bi te izgnali. Imej svoj jaz pa častno odstopi ker ta igra ni več za nikamor.
ODGOVORI
1 0
Malo_sutra
17. 11. 2025 19.30
+1
Kaj te briga Kek, sej bo kapalo pa kje drugje… ti pa verjamem da je lepo imet vse vikende frej, v klubu pa ni tako ampak bos ze prezivel.
ODGOVORI
2 1
profi
17. 11. 2025 19.25
-1
Bodi heroj in odstopi s položaja selektorja še danes
ODGOVORI
1 2
rcarlos
17. 11. 2025 19.37
In koga predlagaš namesto njega, bistri? 🙂
ODGOVORI
0 0
Sixten Malmerfelt
17. 11. 2025 19.18
+3
Nisi dosegel cilja in čas je da odstopiš!
ODGOVORI
4 1
