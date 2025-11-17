'Nisem se počutil kot heroj ob uspehih in ne počutim se, da me je treba izgnati'

Slovenska nogometna reprezentanca bo v torek ob 20.45 igrala še zadnjo tekmo kvalifikacij za svetovno prvenstvo 2026. Slovenci nimajo več možnosti za preboj na mundial, si pa želijo popraviti slab vtis dosedanjega dela kvalifikacij, v katerem so še brez zmage. To je poudaril tudi selektor Matjaž Kek, ki je na Švedskem spregovoril tudi o svoji prihodnosti.

Slovenci bodo na Švedskem igrali brez Jana Oblaka, ki je zaradi poškodbe že končal kvalifikacije, in Petra Stojanovića, ki je na tekmi proti Kosovu dobil rdeči karton. Že pred tem so ostali tudi brez Benjamina Šeška, ki je staknil poškodbo na tekmi s Tottenhamom. "To je zaključek kvalifikacij, ki si ga nismo želeli. Jasno je, da je pri vseh prisotno veliko razočaranje. Nogomet pa se igra naprej. Dobro je, da je jutri že nova tekma. Tekmeca poznamo, saj smo v zadnjem času nekajkrat igrali z njim. Naredili bomo vse za boljši izid," je na novinarski konferenci na Švedskem uvodoma povedal selektor Matjaž Kek.

Matjaž Kek FOTO: Luka Kotnik icon-expand

Ta se je ozrl na težave v kadru, a poudaril, da bodo začetno ekipo postavili po današnjem treningu in jutri dopoldan. "Pri tem pa se pokaže priložnost za pogled naprej. Seveda v takšnih okoliščinah manjka kakšen igralec zaradi kartonov ali poškodb, ampak sam razmišljam, kako narediti igralce boljše, in tako bo tudi jutri." Kljub temu se je dotaknil še razočaranja po slabi predstavi in porazu proti Kosovu, a dodal: "Slovenski nogomet res ne more na vsaki dve leti računati na veliko tekmovanje, ampak kakšen cilj pa naj si postaviš pred začetkom kvalifikacij? Zdaj je treba narediti vse, da se čim prej stabiliziramo in ne ponovimo slabih stvari," meni Kek, ki se zaveda minusov v igri, tudi pomanjkanja zadetkov. Slovenija namreč ni zadela na zadnjih štirih tekmah.

"Ko na toliko tekmah ne daš gola in ko preizkusiš toliko napadalcev ter ne prideš do želenega, razmišljaš, kaj je šlo narobe. Mislim, da nam ni treba preveč pametovati. Dali smo premalo golov, izkoristili smo premalo priložnosti, v nekih delih smo tudi težko prihajali do priložnosti. Ampak treba je gledati naprej, da stabiliziramo ekipo in naredimo nogomet spet zanimiv in konkurenčen. Hitro bodo nove kvalifikacije," je povedal Kek.

Keku se kmalu izteče pogodba

Še enkrat več je odgovornost za neuspešne kvalifikacije prevzel nase, a pristavil, da bodo ti fantje nosili breme tudi v prihodnosti. Pri tem se je dotaknil tudi svoje, saj se mu kmalu izteče pogodba. "Nisem se počutil kot heroj ob uspehih, niti se ne počutim kot tisti, ki ga je treba izgnati. Ob pravem času in na pravem mestu boste dobili informacije, trenutno pa me zanima le jutrišnja tekma," je še povedal. Poudaril je, da mora slovenski nogomet še bolj stremeti k zmagovalni miselnosti. "Naučiti se moramo biti skromni, ampak željni zmagovanja, dokazovanja."

Graham Potter FOTO: AP icon-expand

Slovenija se je s Švedsko, ki jo po novem vodi Anglež Graham Potter, srečala petkrat, trikrat je remizirala, dvakrat pa izgubila. Slovenci so kvalifikacije začeli z remijem doma prav proti Švedom (2:2) in visokim gostujočim porazom proti Švici (0:3). Pretekli mesec sta nato sledila še remija v gosteh proti Kosovu in doma proti Švici, obe tekmi sta se končali brez zadetkov, v soboto pa so doma doživeli debakl proti Kosovu z 0:2.